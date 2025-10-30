Baltijas balss logotype
«Будем работать до конца!» Депутаты уходят в ночь... 1 427

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Попытка сделать перерыв... на неделю сорвалась. Слуги народа решили сидеть в Сейме хоть до утра - пока не примут закон о выходе из Стамбульской конвенции.

Противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции пытались с помощью долгих дебатов по каждой поправке затянуть время - в надежде, что сторонники выхода из конвенции устанут и в итоге согласятся в 21.00, как обычно, объявить перерыв в пленарном заседании на неделю. К этому в районе 21.15 призвала вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица из "Нового Единства". Она подсчитала, что с учетом желающих подебатировать заседание может затянуться до 3 часов ночи.

Однако большинство депутатов отклонило это предложение. "Будем работать пока не завершим рассмотрение этого вопроса", - предложил лидер Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Заседание продолжается - пленарное заседание длится уже более 13 часов.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    31-го октября

    Вспомнилось: "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

    • вся безумная больница у экранов собралась. Говорил, ломая руки, краснобай и баламут: про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и... ..... Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела! Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, и тогда главврач Маргулис телевизор запретил...."

    Владимир Высоцкий, "Письмо в редакцию" или "с Канатчиковой дачи". На всякий случай - это была шутошная песня. А тут вон как обернулось!

    0
    0

