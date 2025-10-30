Попытка сделать перерыв... на неделю сорвалась. Слуги народа решили сидеть в Сейме хоть до утра - пока не примут закон о выходе из Стамбульской конвенции.

Противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции пытались с помощью долгих дебатов по каждой поправке затянуть время - в надежде, что сторонники выхода из конвенции устанут и в итоге согласятся в 21.00, как обычно, объявить перерыв в пленарном заседании на неделю. К этому в районе 21.15 призвала вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица из "Нового Единства". Она подсчитала, что с учетом желающих подебатировать заседание может затянуться до 3 часов ночи.

Однако большинство депутатов отклонило это предложение. "Будем работать пока не завершим рассмотрение этого вопроса", - предложил лидер Объединенного списка Эдгарс Таварс.

Заседание продолжается - пленарное заседание длится уже более 13 часов.