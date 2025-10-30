Baltijas balss logotype
Думали, никому ничего не должны? Подсчитано, сколько госдолга приходится на каждого жителя Латвии

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Думали, никому ничего не должны? Подсчитано, сколько госдолга приходится на каждого жителя Латвии

В Латвии на конец июня этого года государственный долг на одного жителя составил 10 600 евро, свидетельствуют обнародованные данные Совета фискальной дисциплины (СФД), пишет ЛЕТА.

При пересчёте государственного долга на одного жителя самый высокий показатель в Европе зафиксирован в Бельгии — 56 400 евро, а наименьший — в Болгарии и Эстонии: соответственно 4400 и 6900 евро, указывает СФД.

Латвия по-прежнему входит в число стран с относительно низким уровнем государственного долга — 48% от валового внутреннего продукта (ВВП), при этом соблюдая Маастрихтский критерий, предусматривающий ограничение долга на уровне ниже 60% от ВВП, отмечает СФД.

На 2025 год прогнозируется рост долга до 49% от ВВП, а в последующие годы ожидается его более стремительное увеличение: в 2026 году — до 51%, в 2027 и 2028 годах — до 55% от ВВП.

СФД также указывает, что доля расходов на обслуживание долга по отношению к ВВП продолжит расти. На 2025 год процентные выплаты запланированы в размере 519 миллионов евро, или 1,2% от ВВП, в 2026 году — 617 миллионов евро, или 1,4% от ВВП. С 2027 по 2028 год процентные расходы госбюджета составят 1,5% от ВВП, при этом в номинальном выражении они продолжат расти — до 700 миллионов евро в 2027 году и до 736 миллионов евро в 2028 году.

Среди европейских стран наибольший уровень долга по отношению к ВВП зафиксирован в Греции (151,2%), а наименьший — в Эстонии (23,2%).

СФД поясняет, что в семи из 15 стран с низким уровнем госдолга (менее 60% от ВВП) объём долга по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизился. Наибольшее снижение зафиксировано в Ирландии — на 7,2 процентного пункта, и в Дании — на 3,4 процентного пункта. В среднем в этих семи странах долг во втором квартале сократился на 2,1 процентного пункта.

Между тем в остальных восьми странах с низким уровнем долга он увеличился — в среднем на 3,1 процентного пункта.

В странах с высоким уровнем долга (всего 13) его объём снизился в пяти странах — в среднем на 3,9 процентного пункта. Самое большое снижение зафиксировано в Греции — на 8,9 процентного пункта, и на Кипре — на 6,5 процентного пункта. Однако в восьми странах с высоким уровнем долга показатель вырос в среднем на 2,4 процентного пункта, в том числе в Финляндии — на 7,8 процентного пункта, во Франции — на 3,5, в Словакии — на 2,7, а в Италии — на 2,3 процентного пункта.

#госдолг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Пупкин,вали нахрен со страны на свою историческую Родину,как сделал Белый и не портит воздух Латвии сероводородом 😈🔯👽

    0
    4
  • IP
    Ivans Pupkins
    Aleks
    30-го октября

    Иди болезный по привычному маршруту...

    1
    0
  • A
    Aleks
    30-го октября

    В ответ на вопрос :Как дела?хорошему знакомому в Израиль получил ответ -Заколебали ж...бы. И тут мы с ним абсолютно идентичны Валите на...ху...й из Латвии. 🔯😈👽

    0
    1
  • А
    Антимонетарист
    30-го октября

    Каждый, кто работает у любого работодателя, из 8 часов работает на себя только 30 минут. Остальное время работает "на дядю". Из заработанных и полученных 1000 евро налогами забирают 700 евро. В Магазине вы оставляете ещё 210 евро. И кому не понятно, что государству не хватает денег? Мало же мы им отдаём! А, и ещё. 1 секунда рабочего времени Илона Маска это сегодняшняя средняя месячная зарплата в Латвии!

    10
    2
  • IP
    Ivans Pupkins
    30-го октября

    Почётная обязанность расчитываться по долгам принадлежит исключительно гражданам.

    27
    3
  • A
    Aleks
    30-го октября

    Да ростовщики пейсатые легко могут погасить все долги Латвии .У одного Стивена Шварцмана ,,(Луминор)империя,стоящая 400 млрд американских долларов,12 банкиров с Уолл Стрит с бывшим главой ФРС Полом Уокером и Сухаренко Эстеркиным легко могут погасить долги каждого жителя как истинные правоверные..😀

    13
    7
  • IP
    Ivans Pupkins
    Aleks
    30-го октября

    Болезный, в штаны тебе тоже накакали тоже пейсатые?

    6
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Я лично никому и ничего не должен, пусть хуторские сами между собой разбираются со всеми своими долгами и набранными кредитами!

    47
    2
Читать все комментарии

