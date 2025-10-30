В Латвии на конец июня этого года государственный долг на одного жителя составил 10 600 евро, свидетельствуют обнародованные данные Совета фискальной дисциплины (СФД), пишет ЛЕТА.

При пересчёте государственного долга на одного жителя самый высокий показатель в Европе зафиксирован в Бельгии — 56 400 евро, а наименьший — в Болгарии и Эстонии: соответственно 4400 и 6900 евро, указывает СФД.

Латвия по-прежнему входит в число стран с относительно низким уровнем государственного долга — 48% от валового внутреннего продукта (ВВП), при этом соблюдая Маастрихтский критерий, предусматривающий ограничение долга на уровне ниже 60% от ВВП, отмечает СФД.

На 2025 год прогнозируется рост долга до 49% от ВВП, а в последующие годы ожидается его более стремительное увеличение: в 2026 году — до 51%, в 2027 и 2028 годах — до 55% от ВВП.

СФД также указывает, что доля расходов на обслуживание долга по отношению к ВВП продолжит расти. На 2025 год процентные выплаты запланированы в размере 519 миллионов евро, или 1,2% от ВВП, в 2026 году — 617 миллионов евро, или 1,4% от ВВП. С 2027 по 2028 год процентные расходы госбюджета составят 1,5% от ВВП, при этом в номинальном выражении они продолжат расти — до 700 миллионов евро в 2027 году и до 736 миллионов евро в 2028 году.

Среди европейских стран наибольший уровень долга по отношению к ВВП зафиксирован в Греции (151,2%), а наименьший — в Эстонии (23,2%).

СФД поясняет, что в семи из 15 стран с низким уровнем госдолга (менее 60% от ВВП) объём долга по сравнению со вторым кварталом 2024 года снизился. Наибольшее снижение зафиксировано в Ирландии — на 7,2 процентного пункта, и в Дании — на 3,4 процентного пункта. В среднем в этих семи странах долг во втором квартале сократился на 2,1 процентного пункта.

Между тем в остальных восьми странах с низким уровнем долга он увеличился — в среднем на 3,1 процентного пункта.

В странах с высоким уровнем долга (всего 13) его объём снизился в пяти странах — в среднем на 3,9 процентного пункта. Самое большое снижение зафиксировано в Греции — на 8,9 процентного пункта, и на Кипре — на 6,5 процентного пункта. Однако в восьми странах с высоким уровнем долга показатель вырос в среднем на 2,4 процентного пункта, в том числе в Финляндии — на 7,8 процентного пункта, во Франции — на 3,5, в Словакии — на 2,7, а в Италии — на 2,3 процентного пункта.