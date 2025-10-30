Baltijas balss logotype
Момент истины в Сейме: Латвия близка к выходу из Стамбульской конвенции

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Момент истины в Сейме: Латвия близка к выходу из Стамбульской конвенции

Дебаты по "горячему" законопроекту продолжаются уже почти два часа.

Надежды противников выхода Латвии из Стамбульской конвенции на некое чудо не оправдались - оппозиция при поддержке "зеленых крестьян" не только ни изменили свою позицию, но и дисциплинировано (55 голосов!) проголосовала за то, чтобы вопрос о принятии соответствующего законопроекта в окончательном чтении рассматривался в начале пленарного заседания!

Глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц снова с трибуны призывал сторонников денонсации конвенции "опомнится", утверждая, что конвенция - это чуть ли не вопрос национальной безопасности страны. Он также говорил о возможности какого-то компромисса в случае, если рассмотрение законопроекта будет отложено.

В свою очередь, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение)заметила, что если бы правящие хотели найти компромисс, то в диалог с парламентариями должна была бы вступить премьер. "И мы бы увидели, что у нас в стране есть премьер-министр", - сказала И. Мурниеце.

Итак, Сейм близок к тому, чтобы принять решение о выходе из Стамбульской конвенции. Правда, пока еще продолжаются дебаты, в которых на данный момент участвуют только противники выхода из конвенции - депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные".

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    30-го октября

    Население не заметило входа и тем более выход безразличен. Предвыборные половые игрища с жизнью простых трудящихся не соприкасаются и мало их волнуют.

    9
    1

