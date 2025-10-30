Противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции - депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивные", - долго дебатируют по каждой своей поправке к законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Причем, все поправки направлены на то, чтобы фактически законопроект дезавуировать, сделать бесполезным. Как и неделю назад, депутаты "Нового Единства" и "прогрессивные" пытаются обвинить сторонников выхода из конвенции в том, что они идут на поводу у России и стали жертвами российской пропаганды. Также звучат речи о том, что выход из конвенции угрожает безопасности Латвии.

"Чем мы можем войти в историю? Мы можем войти в историю, что Латвия станет первой страной Евросоюза, которая выйдет из этой конвенции. Этим мы войдем в историю!

И я хотел бы ответить на еще один вопрос, который очень часто звучит. Все ли выступающие против конвенции - путинисты? Нет. Большинство действительно не путинисты. Нет, некоторые тут есть – там нет сомнений. Но не большинство. Значительная часть даже патриоты, которые в повседневной жизни делают много хорошего для Латвии и хотят для Латвии только лучшее. Но, к сожалению, они сами не осознают, что они попались на коварный крючок российской пропаганды. Российская пропаганда очень коварна и успешно сконструирована для того, чтобы расколоть общество по любому вопросу, по любому возможному вопросу", - вещал с трибуны депутат Гатис Лиепиньш из "Нового Единства".

Дебаты по вопросу конвенции продолжаются в Сейме уже более пяти часов. Периодически слуги народа забывают регламент и начинают с трибуны парламента "разговаривать с залом", что запрещено. Однако депутаты весьма резко реагируют на замечания спикера Сейма Дайги Миерини. Так депутат Угис Ротбергс на замечание спикера злобно отрезал: "Не мешай мне!"