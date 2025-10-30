Baltijas balss logotype
Правительство может рухнуть в ближайшие дни: политолог делает мрачные для премьера Силини прогнозы

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство может рухнуть в ближайшие дни: политолог делает мрачные для премьера Силини прогнозы

Стамбульская конвенция может досрочно "похоронить" нынешнюю власть.

Политолог, преподаватель Рижского университета им. П. Страдыня Лелда Метла-Розентале в прямом эфире Латвийского ТВ прокомментировала ситуацию, сложившуюся в правительстве после запуска процесса выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

"Фактически "зеленые крестьяне" ушли в сторону оппозиции и ситуация с правительством Силини стала критической", - констатировала эксперт.

По ее мнению, если еще недавно казалось, что, несмотря на идеологические разногласия и споры вокруг конвенции, коалиция все-таки успеет принять бюджет, то сейчас уже создается ощущение, что правительство может развалиться еще до принятия бюджета. То есть в ближайшие дни или недели.

Эксперт полагает, что в случае, если сегодня Сейм примет закон о выходе из Стамбульской конвенции, то премьеру придется как-то реагировать - к этому ее подталкивают и протестующие у стен парламента. "Люди ждут какой-то реакции, глава правительства не может все оставить так, как есть", - полагает доцент Рижского университета им. П. Страдыня.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    30-го октября

    Похоже что нормальных людей там не осталось , кругом только пидры и воры

    23
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го октября

    Премьерка без работы не останется, теперь предложений будет масса: редкий фильм категории ХХL может похвастаться титрами: "в главной роли - бывший премьер-министр"!

    23
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Я в самом начале создания этой странной коалиции писал: - "Всё будет как в басне дедушки Крылова - "Лебедь, рак и щука".

    15
    1
Читать все комментарии

