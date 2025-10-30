Политолог, преподаватель Рижского университета им. П. Страдыня Лелда Метла-Розентале в прямом эфире Латвийского ТВ прокомментировала ситуацию, сложившуюся в правительстве после запуска процесса выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

"Фактически "зеленые крестьяне" ушли в сторону оппозиции и ситуация с правительством Силини стала критической", - констатировала эксперт.

По ее мнению, если еще недавно казалось, что, несмотря на идеологические разногласия и споры вокруг конвенции, коалиция все-таки успеет принять бюджет, то сейчас уже создается ощущение, что правительство может развалиться еще до принятия бюджета. То есть в ближайшие дни или недели.

Эксперт полагает, что в случае, если сегодня Сейм примет закон о выходе из Стамбульской конвенции, то премьеру придется как-то реагировать - к этому ее подталкивают и протестующие у стен парламента. "Люди ждут какой-то реакции, глава правительства не может все оставить так, как есть", - полагает доцент Рижского университета им. П. Страдыня.