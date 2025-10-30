Baltijas balss logotype
Сейм проголосовал за выход Латвии из Стамбульской конвенции!

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Парламент данный законопроект обсуждал более 14 часов!

Итак, после 14-ти часовых дискуссий сенсационное решение принято - Сейм утвердил в окончательном чтении законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции! "За" голосовали 56 депутатов, двое воздержались (Раев и Шмитс), а 32 парламентария голосовали "против". Теперь свое слово должен сказать президент - у него есть 10 дней для того, чтобы решить - провозгласить закон или отправить его на доработку в Сейм.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Хорошо.Проголосовали.Что дальше?Парада ЛГБТ уже не будет? Или будет как в России,где Путина спросили-Будут ли репрессии против членов ЛГБТ? На что он ответил,что репрессии -это геноцид и что члены сообщества работают и в госструктурах и в культуре и многие награждены орденами и медалями.... Т.е.просто ЛГБТ уйдет в узаконенное подполье,а а общем и целом ничего не поменяется.Как были их люди в госсуправлении так и будут как понимаю У нас же все как в России. А как говорил Микаэль Лайтман,Глава Международной Каббалы:Члены ЛГБТ не могут занимать госпосты-у них нет детей и они не видят будущего.И он прав совершенно Ничего не поменяется,поменяется только на бумаге и в некоторых недалёких умах электората😭

    3
    5
  • З
    Злой
    31-го октября

    Похй.

    5
    4

Видео