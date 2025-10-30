Итак, после 14-ти часовых дискуссий сенсационное решение принято - Сейм утвердил в окончательном чтении законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции! "За" голосовали 56 депутатов, двое воздержались (Раев и Шмитс), а 32 парламентария голосовали "против". Теперь свое слово должен сказать президент - у него есть 10 дней для того, чтобы решить - провозгласить закон или отправить его на доработку в Сейм.