Сразу можно отметить, это не поезда для линии Таллин – Варшава, а для местных перевозок Таллин – Пярну – Хяэдемеэсте. Эстонцы собираются купить пять поездов и оборудование для депо.

Латвия решила идти «прицепом» к эстонскому конкурсу, не объявляя своего конкурса, а отметив что три поезда для Латвии это – «опция», то есть ее после приобретения основной эстонской партии составов, можно заказывать, а можно не заказывать.

Латвийские пригородные поезда, получается, могут быть рассчитаны на участок Даугавкрасты – Салацгрива. Максимальная скорость до 200 км/ч.

Если один поезд в ремонте или в резерве, то на линии остается два поезда. Соответственно, интервал движения составит по меньшей мере 1 час.

Стоимость одного состава на 200 пассажиров может составить 12-15 миллионов евро, а если они действительно будут заказаны, то прибудут к нам не ранее конца 2030 года, а может и позже.

К Риге на данном этапе это никак не относятся, но может быть, когда-нибудь и через Ригу тоже проложат рельсы европейской колеи.

Единственный плюс в таком варианте, что участники конкурса смогут (если захотят) обжаловать результаты в эстонских административных учреждениях. А там в отличии от Латвии как-то быстро удалось купить поезда, а не проводить конкурс с обжалованиями и судебными процессами в течение десяти лет. Наверное, поэтому у них новые поезда есть уже давно, а у нас только-только публика к ним привыкает.

В Латвии железной дорогой вместо шпалоукладчиков пока занимаются чиновники-юристы. Латвийское Бюро по надзору за закупками рассматривает поступившие от трех претендентов участников жалобы на проведение конкурса по модернизации на действующем участке линии Торнякалнс – Иманта: по ней пассажиров предполагается возить в аэропорт. А в рамках модернизации должны были устроить стационарные повышенные платформы на остановках Торнякался, Засулаукс, Депо, перестроить станцию Иманта и полностью обновить систему сигнализации и электроподвеску.