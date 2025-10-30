Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заседание в Сейме продолжается уже почти 12 часов. И это еще не конец... 0 314

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Депутат предложил коллегам просто выйти на трибуну и... молчать.

Если неделю назад дебаты по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции продолжались 4,5 часа, то сейчас дебаты этому же вопросу, если отнять перерывы, продолжаются уже более 8 часов! И можно прогнозировать, что еще минимум минут 30-40 дискуссии будут продолжаться. При этом противники законопроекта даже не скрывают, что их цель - просто затянуть время, чтобы в итоге сегодня Сейм бы не успел проголосовать за законопроект в окончательном чтении.

"Тогда, чтобы уже все было честно, просто выходите на трибуну и молчите - тяните время таким вот образом, ведь то, чем вы сейчас занимаетесь - это интеллектуальное насилие", - заявил независимый депутат Дидзис Шмитс.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стамбульская конвенциия: начались обвинения в манипулировании фактами
Изображение к статье: Ринкевич тщательно оценит решение Сейма о выходе из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Госбюджет показывает зубы: на какие плюшки из госказны может рассчитывать народ Латвии в новом году? Эксклюзив!
Изображение к статье: Битва за Стамбульскую конвенцию уже проиграна? Вся надежда на одного человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео