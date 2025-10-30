Если неделю назад дебаты по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции продолжались 4,5 часа, то сейчас дебаты этому же вопросу, если отнять перерывы, продолжаются уже более 8 часов! И можно прогнозировать, что еще минимум минут 30-40 дискуссии будут продолжаться. При этом противники законопроекта даже не скрывают, что их цель - просто затянуть время, чтобы в итоге сегодня Сейм бы не успел проголосовать за законопроект в окончательном чтении.

"Тогда, чтобы уже все было честно, просто выходите на трибуну и молчите - тяните время таким вот образом, ведь то, чем вы сейчас занимаетесь - это интеллектуальное насилие", - заявил независимый депутат Дидзис Шмитс.