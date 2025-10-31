Власти приступили к обсуждению бюджетного портфеля на новый, 2026-й год. То, что приоритет в нем отдан обороне, конечно, никого не удивило и протестов не вызвало. Да и кто посмеет?

Но может ли страна рассчитывать в новом году на что-то большее, чем просто показать восточному соседу уложенные возле границы «зубы дракона» и стену дронов?

Дедушка Трамп будет доволен

Как и было сказано, оборонные расходы нынче святое. Вкупе с ними идут и вопросы прочей безопасности. Никто не будет спорить с тем, что сейчас это самая актуальная тема.

Одновременно, власти пытаются сократить расходы на менее важные сферы. Однако, как заметили эксперты-наблюдатели, делают это нерешительно, как бы стесняясь. За год до выборов в Сейм сильно сокращать бюджеты образованию или, скажем, медицине – не самая лучшая стратегия. Но совсем их не трогать – тоже не получается. Поэтому правительство выбрало серединный путь – урезания не очень большие и из-за этого неэффективные для той цели, которая вроде поставлена – высвободить как можно больше средств для главных приоритетов. В итоге – рост дефицита бюджета и госдолга без перспектив экономического рывка.

Так, организация врачей утверждает, что латвийскому здравоохранению не хватает еще как минимум 56 млн евро на следующий год. Но эскулапов никто особо не слушает – дескать, а кому сейчас легко? Хотя чисто формально в следующем году медицине денег добавили – 28 млн евро, что, конечно, очень слабенькая инъекция, лишь бы на ногах устояла при нынешнем росте цен. Всего здравоохранению на год отвели 1,9 млрд евро из 16,1 миллиардов доходной части государственных закромов. Для сравнения – на оборону предусмотрено выделить 2,2 млрд евро. Это составит 4,9% от ВВП. Дедушка Трамп будет доволен.

Сколько вам нужно на рождаемость?

Чтобы изобразить заботу о населении, которому на самом деле в новом году особо никто не собирается помогать финансово в том, что касается его самых насущных нужд, решили показать пару плюшек. Например, финансирование, выделенное на решение демографических проблем. Сейчас эта тема подогревается и политиками и частью общества, как требующая немедленного решения. Более того, демография объявлена вторым из приоритетов госбюджета на 2026-й год, что тоже попахивает дешевым популизмом - всем же понятно, что ничего улучшить невозможно.

Разгонять рождаемость в стране решили с помощью дополнительных 94,8 млн евро. Как-то скромноватенько выглядит сумма, не так ли? На эти деньги при нынешних расценках можно построить 6,3 километра железнодорожной магистрали Ral Baltica (15 млн за километр). Серьезно? Народ латвийский начнет плодиться и размножаться за эти деньги? Как-то слабо в это верится.

Из этих средств 42 миллиона евро пойдут на различные пособия для семей с детьми. Еще 24,2 млн – на детей, которые живут вне семей, то есть на детдомовских воспитанников. На родительские пособия выделят дополнительно 7,7 млн евро, а на улучшение здоровья матери и ребенка – 10 млн. Еще 10,9 млн отправят на услуги здравоохранения и доступность лекарств в рамках улучшения демографии.

Конкретно данные суммы выразятся в следующем. Пособие по рождению ребенка будет увеличено с 421 евро до 600 евро. Пособие по уходу за ребенком вырастет с 171 до 298 евро. Будет также расширен круг семей, которым полагаются разного рода пособия.

Рост этих двух вышеуказанных пособий выглядит вроде неплохо. Но, положа руку на сердце – разве способны такие суммы сподвигнуть население на подвиги в деле прироста рождаемости? Способны ли две дополнительные сотни евро на ребенка улучшить в стране демографию?

Красивые жесты

Какие еще бонусы приготовил населению госбюджет 2026 года? Увеличение минимальной зарплаты на 40 евро – с 740 до 780 евро. Это, впрочем, палка о двух концах. Малооплачиваемые работники возрадуются, но предприниматели будут в печали – эта дополнительная для них нагрузка. Бизнесмен, конечно, зарплаты поднимет, куда ему деться, но возьмет, и одного из своих работников затем уволит, чтобы сократить расходы. Радость обернется тоской.

На 40 евро вырастет также необлагаемый налогом минимум – с 510 евро до 550 евро. Кроме того, обещают расширить круг пенсионеров, которым положена индексация пенсий. До 98% получателей пенсий по старости в будущем году получат прибавку.

С большой помпой преподнесли также уменьшение налога на добавленную стоимость с 21% до 12% на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы. Звучит красиво и громко, но опять-таки – насколько сильно эта мера позволит сэкономить населению на повседневных тратах? Пока больше похоже на красивый предвыборный жест.

А деньги где?

Не отвечает новый госбюджет и на самый главный вопрос – как страна будет зарабатывать деньги? Тратить-то все умеют, а как получить доход? Последние два года Латвия провела в экономической стагнации, но бюджет-2026 на развитие тоже не направлен. Какой-то эффект должны со временем дать инвестиции в военную промышленность, но это по понятным причинам не та индустрия, которая может дать сильный толчок.

Так что вполне возможно, что и следующий год нам несет застой, хотя эксперты вроде прогнозируют возобновление роста экономики. Впрочем, и на этот год они тоже обещали рост, но его в итоге так и не случилось.

Поможет Брюссель

Судя по всему правительство возлагает основные надежды на еврофонды. В 2026 году, действительно, на Латвию должен пролиться денежный дождь из Брюсселя. Это радует, однако, и тут может возникнуть заминка. ЕС не дает деньги просто так, на проедание – лишь под конкретные проекты и софинансирование, и с этим бывают проблемы. В прошлые годы уже так случалось – деньги зарезервированы, но взять их не получается. То нерасторопные чиновники виноваты, то хилый бизнес, то еще что-нибудь.

Одновременно, быстрыми темпами растет внешний долг. Чем больше долг, тем дороже его обслуживание, то есть выплаты по процентам. Гиря долга все тяжелее, как тут взлететь? Экономисты, впрочем, полагают, что в Латвии в ближайшие годы долг останется ниже критического уровня в 60% от ВВП. При такой цифре по крайней мере банкротство стране не грозит. Спасибо и на этом.