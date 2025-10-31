Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Повелись на опасную инициативу Кремля» 2 2114

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Противники выхода из Стамбульской конвенции обещают продолжить борьбу.

"Сеймовское большинство повелось на опасную инициативу Кремля и популистов. Фракция "Нового Единства" использует все предусмотренные Конституцией возможности, чтобы защитить жителей Латвии против насилия и отстоять нашу принадлежность европейскому пространству ценностей. Борьба еще не закончена", - заявил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц.

Противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции - депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивные", судя по всему, в ближайшие дни направят письмо президенту с просьбой не провозглашать закон, который, напомним, был принят вчера Сеймом в срочном порядке 56-ю голосами.

Если Эдгар Ринкевич решит не провозглашать закон, что маловероятно, то ему нужно будет обосновать это юридически и предложить соответствующие изменения. Если Сейм, рассмотрев эти предложения президента, их отклонит, то второй раз уже возразить глава государства не сможет.

Есть еще два варианта "борьбы" с законопроектом: обращение с жалобой в Конституционный суд и приостановка закона на два месяца для сбора подписей в поддержку референдума по этому вопросу. Но для того, чтобы президент приостановил вступление закона в силу необходимо собрать 34 депутатских подписи. На вчерашний день у противников законопроекта было только 32 голоса.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
1
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    31-го октября

    Стамбульская конвенция используется для нормализации «гомосекализма» и «разводов» - это и есть все европейские ценности.

    31
    1
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Где тут инициатива Кремля до сих пор не могу понять,а вот нициатива Сороса прослеживается невоор😈уженным взглядом..

    48
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Даже в кризис можно расти: Силиня уверена в потенциале латвийской экономики
Изображение к статье: Что пишут мировые СМИ о голосовании Латвии против Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Как любимый народом король Дании Фредерик икру покупал на Рижском Центральном рынке
Изображение к статье: Стамбульская конвенциия: начались обвинения в манипулировании фактами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео