"Сеймовское большинство повелось на опасную инициативу Кремля и популистов. Фракция "Нового Единства" использует все предусмотренные Конституцией возможности, чтобы защитить жителей Латвии против насилия и отстоять нашу принадлежность европейскому пространству ценностей. Борьба еще не закончена", - заявил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц.

Противники выхода Латвии из Стамбульской конвенции - депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивные", судя по всему, в ближайшие дни направят письмо президенту с просьбой не провозглашать закон, который, напомним, был принят вчера Сеймом в срочном порядке 56-ю голосами.

Если Эдгар Ринкевич решит не провозглашать закон, что маловероятно, то ему нужно будет обосновать это юридически и предложить соответствующие изменения. Если Сейм, рассмотрев эти предложения президента, их отклонит, то второй раз уже возразить глава государства не сможет.

Есть еще два варианта "борьбы" с законопроектом: обращение с жалобой в Конституционный суд и приостановка закона на два месяца для сбора подписей в поддержку референдума по этому вопросу. Но для того, чтобы президент приостановил вступление закона в силу необходимо собрать 34 депутатских подписи. На вчерашний день у противников законопроекта было только 32 голоса.