Президент Эдгар Ринкевич с 4 по 9 ноября посетит Бразилию, где примет участие в конференции ООН по изменению климата (COP30) в Белене, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Во время рабочей поездки президент также посетит штат Сан-Паулу, где встретится с губернатором штата, примет участие в Форуме ответственных инвестиций и в мероприятии по развитию сотрудничества между латвийскими и бразильскими компаниями и предпринимательскими организациями, которое организует Латвийское агентство инвестиций и развития и почетный консул Латвии в Сан-Паулу.

Президент посетит также город Нова-Одесса, где проживает большая латышская диаспора. Здесь Ринкевич побывает в Латышском культурном центре, который является одним из главных мест встреч латышской общины не только в Бразилии, но и во всей Южной Америке.