На данный момент в ГПСС нет ни одного генерала, тогда как несколько лет назад в службе было несколько сотрудников с таким званием. Последний генерал - заместитель начальника ГПСС Интарс Зитанс - ушел на пенсию в июне этого года.

Министерство внутренних дел подготовило проект решения правительства, согласно которому 18 ноября полковнику Балтманису будет присвоено специальное служебное звание генерала.

К ноябрю Балтманис отслужит в звании полковника установленные для присвоения звания генерала пять лет, а также соответствует другим критериям присвоения этого звания.