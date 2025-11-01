В Латвии станет на одного генерала больше. Кто он?

Политика
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии станет на одного генерала больше. Кто он?
ФОТО: LETA

Звание генерала планируется присвоить начальнику Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньшу Балтманису.

На данный момент в ГПСС нет ни одного генерала, тогда как несколько лет назад в службе было несколько сотрудников с таким званием. Последний генерал - заместитель начальника ГПСС Интарс Зитанс - ушел на пенсию в июне этого года.

Министерство внутренних дел подготовило проект решения правительства, согласно которому 18 ноября полковнику Балтманису будет присвоено специальное служебное звание генерала.

К ноябрю Балтманис отслужит в звании полковника установленные для присвоения звания генерала пять лет, а также соответствует другим критериям присвоения этого звания.

