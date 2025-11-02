Baltijas balss logotype
Мэр Риги требует, чтобы ему дали кнут – чтобы примерно наказать эстонского миллионера

Политика
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мэр Риги требует, чтобы ему дали кнут – чтобы примерно наказать эстонского миллионера
ФОТО: LETA

Рига должна получить право вводить повышенный налог на заброшенные здания, полагает мэр Клейнберг. Он сообщил, что уже направил соответствующее предложение в Министерство финансов.

В качестве негативного примера приводится дом на улице Марияс, 6, который пребывает в запустении с 1990-х годов. В 1999 году окна первого этажа здания были замурованы. В 2008 году там произошел пожар, а годом позже обрушился оконный карниз.

В 2015 году дому на пересечении улиц Марияс и Элизабетес официально присвоили статус объекта, ухудшающего городскую среду.

Спустя три года, Рижская дума приняла решение о принудительном приведении здания в порядок. Однако за последние десять лет значительного прогресса в решении проблемы достичь не удалось.

Здание – частная собственность, и по слухам принадлежит какому-то эстонскому миллионеру. Поэтому ему повышенные налоги не старшны. А вот для бабушек, доживающих свой век в других рижских трущобах, такой норматив будет настоящей катастрофой.

#рижская дума
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го ноября

    Прикольный домик. 🙄 Жаль если сруинится в труху.

    15
    1
  • aa
    aa aa
    2-го ноября

    надо не налог повышать, ро забрать здание по кадастровой стоимости в пользу города.

    63
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го ноября

    Это здание - иллюстрация латвийской государственности: стоит коробка, построенная когда-то и не здешними, а внутри - то пожар, то потоп. Всё развалилось и прогнило внутри, только обшарпанный фасад и остался...

    116
    4
  • пк
    полосатый конь
    Мимо проходил
    2-го ноября

    Даже добавить нечего. В точку !

    3
    0
