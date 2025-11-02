Рига должна получить право вводить повышенный налог на заброшенные здания, полагает мэр Клейнберг. Он сообщил, что уже направил соответствующее предложение в Министерство финансов.

В качестве негативного примера приводится дом на улице Марияс, 6, который пребывает в запустении с 1990-х годов. В 1999 году окна первого этажа здания были замурованы. В 2008 году там произошел пожар, а годом позже обрушился оконный карниз.

В 2015 году дому на пересечении улиц Марияс и Элизабетес официально присвоили статус объекта, ухудшающего городскую среду.

Спустя три года, Рижская дума приняла решение о принудительном приведении здания в порядок. Однако за последние десять лет значительного прогресса в решении проблемы достичь не удалось.

Здание – частная собственность, и по слухам принадлежит какому-то эстонскому миллионеру. Поэтому ему повышенные налоги не старшны. А вот для бабушек, доживающих свой век в других рижских трущобах, такой норматив будет настоящей катастрофой.