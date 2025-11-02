Муниципальное предприятие Getliņi EKO выполняет стратегию, рассчитанную до 2028 года, и из 20 намеченных показателей перевыполняет — 18. С такой позитивной информацией ознакомили участников заседания Комитета Рижской Думы по жилищу и среде.

Главной задачей компании является хозяйствование в сфере отходов на мусорном полигоне, именем коего она названа.

Преображение свалки началось в незапамятном ныне 1997 году, когда были использованы ресурсы Всемирного банка. В 2002 году была сдана в эксплуатацию электростанция, поставляющая энергию в сеть, а также для собственного потребления. В 2011 году запустили теплицы, в 2022 — комплекс биологической переработки отходов.

Председатель правления компании Имантс Стиранс рассказал про «видение и ценности» Getliņi: «Это 28 гектаров, уникальные тем, что это единственный полигон в государстве, созданный на базе свалки. В год — 37 000 тонн. Электричество, тепло, огурцы, помидоры. Оборот в 2024 году — пятьдесят с лишним миллионов».

Садово-огородное хозяйство на бывшей мусорной горе не шло просто — несколько лет, согласно И.Стирансу, его пытались закрыть. Между тем, предприятие сокращает руководство — с 3 членов совета до 2. Миноритарным акционером с 2% является Ропажский край, на земле коего полигон размещен. Точнее, его юридический адрес: Каудзишу иела 57, Румбула, Стопиньская волость, Ропажский край. А всего на предприятие доставляют мусор — с 11 краев.

Предприятие принимает экскурсантов, ведет акции по образованию, в прошлом году предприятие посетило 8000 человек. «Первой нашей кампанией была «Свалка в твоем дворе». Это входит в т.н. нефинансовые цели, которые «успешно все выполнены», – доложил Стиранс.

167,73 евро за тонну? Забудьте!

Это тариф на вывоз несортированного мусора текущего года, в следующем году он подымается на 6%, и достигнет 173,77 евро. Getliņi EKO утверждают, что виной всему — поднятие налога на природный ресурс (в цене он составляет 43,2%). Следом идут «прочие расходы хозяйственной деятельности» (27,2%) и зарплаты на персонал (17,1%).

Обозревая финансовые показатели прошлого года, Getliņi отметили на первом месте непосредственно прием отходов (45,5 миллиона), далее — выращивание овощей (3,5 миллиона), энергетику (1,3 миллиона).

Налог природного ресурса в последние два года составил подряд свыше 19 миллионов евро. По мнению господина Стиранса, поднимать налог свыше нынешнего — ударит по населению. И вообще, если все будет идти так, как сейчас — предприятие попросту сделается неплатежеспособным! «Мы — умирающее предприятие», – полемически заострил господин Стиранс, назвав как финальный — 2035 год.

Следует отметить, что дотации и государства, и самоуправления для предприятия — по нулям. Полигон является одним из крупнейших налогоплательщиков. Но есть одно «но» - за год клиенты стали выкидывать почти на 30% меньше! Сами администраторы мусорных дел считают, что это связано не столько с жителями, сколько с производителями индустриальных и строительных отходов.

– И с биологией довольно плачевно. В 2024 году только 14% были раздельно собранные биоотходы. Отделить неправильно собранные биоотходы от несортированного мусора фактически невозможно. Потому компост получается не качественный.

«Чистой биологии фактически нет»

Руководитель полигона констатировал, что, несмотря на установку контейнеров различного мусора, в биологические отходы попадает большое количество примесей. Выход предлагается искать в финансировании Евросоюза, что может обеспечить, к примеру, создание центра образования жителей.

– Я не могу на эти деньги трактора купить, но — на образование они есть.

Также Getliņi EKO намеревается диверсифицировать свои расходы — поставить солнечный парк для самопотребления. Вместо охраны, которая ездит по периметру, сертифицированные сотрудники смогут кружить над полигоном на дронах. Ну и вот еще какое ноу-хау:

– Медицинская марихуана — это вопрос Сейма. Но как будет готово, мы в процессе переговоров с коллегами Дании. Выращивая марихуану, с 1 квадратного метра можно получать 2500 евро, тогда как у огурцов и помидоров — 150 евро. Если, конечно, государство не установит акциз в 99%.

Из менее экзотических предложений по развитию, на полигоне рассматривают производство метанола, который можно полностью поставлять на экспорт. Проблема в том, что предприятию недостает площадей. В настоящее время часть мусорного сырья поступает также на производство цемента Schwenk.

Нерешенным вопросом реализации вырабатываемого тепла господин Стиранс назвал отсутствие «трубы в Rīgas Siltums». Так что всю тепловую энергию, что выделяют отходы — применяют для собственных нужд в тепличном парке.

Усушка и утруска

На полигоне в Гетлини необходимы постоянные механические перемещения поступающего сырья — чтобы захораниваемая часть отходов имела правильную форму. Отдельная статья расходов — очистка воды, которая фильтруется через гигантские объемы мусора.

Так или иначе, Getliņi EKO подвергается постоянному мониторингу со стороны международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. В качестве служебного транспорта, указала член правления Юлия Далецка, начальство применяет электромобили, ну а на 9000 евро в год еще заказывают бутилированной воды и кофе. Это такой корпоративный бонус...

…Ваш автор в своей журналистской молодости сам сиживал в кабине мусоровоза, с раннего утра объезжавшего большие и маленькие улочки Видземского предместья, дабы в конце вывалить содержимое на огромные просторы, где пировали чайки и бомжи. Теперь, почти через тридцать лет, здесь все поставлено на твердую коммерческую основу. Хотите вывезти появившиеся в результате стройки или ремонта отходы — нет ничего проще, 251,68 евро за тонну. Приезжайте, декларируйте, платите. Но не менее 10 кило!

Самым болезненным для предприятия господин Стиранс назвал проблему сортировки отходов. Недавно была приобретена недвижимость — за символические 1 евро, хотя реальная стоимость оценивается в 3 миллиона. В настоящее время создается инфраструктура. Но Совет по конкуренции воспротивился — сортировка является коммерческим процессом, и Getliņi EKO вести его не полагается.

– Если это будет открытый рынок, то предприятие станет банкротом, – еще раз напугал рижских депутатов господин Стиранс. – Это политический вопрос.

Еще бы: ведь и крупнейшие города Европы регулярно посещают мусорные кризисы, и руководство Риги в недавнем прошлом было снято с работы именно из-за отходов. Хотя и формально…