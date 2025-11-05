Большинство депутатов Сейма сегодня передало закон о денонсации Стамбульской конвенции, возвращённый на повторное рассмотрение президентом Эдгаром Ринкевичем, на рассмотрение Комиссии по иностранным делам, установив срок подачи предложений к закону в один год, пишет LETA.

Предложения к законопроекту можно будет подавать до 1 ноября 2026 года. В начале октября следующего года пройдут выборы в Сейм, а в начале ноября уже может состояться первое заседание новоизбранного парламента, что означает, что закон о выходе из конвенции будет пересмотрен уже следующим созывом Сейма.

За установление годичного срока подачи предложений проголосовали 53 депутата от «Нового единства», «Прогрессивных», «Объединённого списка» и Национального объединения. Против выступили 18 депутатов от партий «Латвия на первом месте» и «За стабильность!», воздержалась Скайдрите Абрама, а поддерживавшие ранее выход из конвенции политики Союза «зелёных» и крестьян, а также ещё несколько депутатов в голосовании не участвовали.

Установить годичный срок подачи предложений в Комиссии по иностранным делам предложила депутат от «Нового единства» Занда Калниня-Лукашевица, выступающая за сохранение членства Латвии в конвенции.

Как сообщалось, Комиссия Сейма по иностранным делам во вторник уже начала обсуждение предложения установить срок подачи предложений по закону о выходе из Стамбульской конвенции продолжительностью менее одного года.

Поддерживающая пребывание Латвии в конвенции депутат Калниня-Лукашевица отметила, что на внеочередном заседании Сейма парламенту предстоит принять решение о том, какая комиссия будет ответственной — как правило, это та же комиссия, которая уже занималась данным вопросом, то есть в данном случае Комиссия по иностранным делам.

Политик подчеркнула, что Сейм должен будет определить как срок подачи предложений, так и срок рассмотрения закона на заседании парламента. Она добавила, что обычно ответственная комиссия заранее договаривается о сроках, однако нормативные акты такой обязанности не предусматривают. Калниня-Лукашевица предложила откликнуться на призыв президента Эдгара Ринкевича оставить этот вопрос на решение следующего состава Сейма, и установить крайний срок подачи предложений — 1 ноября следующего года, то есть незадолго до окончания полномочий нынешнего созыва. Следующие парламентские выборы запланированы на 3 октября 2026 года.

"Это означало бы, что в этом созыве углублённые дебаты по Стамбульской конвенции больше не проводились бы", — добавила депутат Сейма.

На заседании в среду депутат Сейма Янис Вуканс (СЗК) отметил, что присутствовал на заседании фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), в котором участвовала и председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК). По его словам, предвидя возможные предложения по срокам, политик призвала опираться на регламент Сейма, согласно которому срок должен быть таким, чтобы можно было как подать предложения по закону о выходе Латвии из конвенции, так и рассмотреть законопроект ещё в рамках текущего созыва парламента.

Председатель Комиссии по иностранным делам Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) подчеркнула, что в настоящий момент предлагается установить срок — 1 ноября 2026 года. Она хотела уточнить, сохраняют ли депутаты достигнутую договорённость больше не рассматривать вопрос о выходе из конвенции в этом созыве Сейма.

Депутат Рихард Шлесерс («Латвия на первом месте») выразил мнение, что в этом парламенте много времени было уделено обсуждению Стамбульской конвенции, поэтому его партия предлагает рассмотреть этот вопрос на очередном заседании Сейма, которое могло бы состояться 12 февраля, а предложения к закону подать до января.

Мурниеце призвала депутатов голосовать за предложение установить срок подачи предложений к закону до 1 ноября 2026 года. Это предложение поддержали шесть депутатов, двое проголосовали против, один депутат не участвовал в голосовании.

В Комиссию по иностранным делам Сейма входят: Инара Мурниеце, Ирма Калниня («Новое единство»), Юрис Вилюмс («Объединённый список»), Эдмунд Цепуритис («Прогрессивные»), Занда Калниня-Лукашевица, Дмитрий Коваленко («За стабильность!»), Эдвард Смилтенс («Объединённый список»), Рихард Шлесерс и Янис Вуканс.

Ранее закон рассматривался в Комиссии по иностранным делам Сейма, где большинство составляют депутаты от партий, ранее поддерживавших выход из Стамбульской конвенции. Комиссию возглавляет представитель оппозиции Инара Мурниеце (Национальное объединение). Широких дебатов на заседании Сейма на этой неделе не ожидается, так как установленный порядок этого не предусматривает.

Как сообщалось, сегодня в 9:30 на внеочередном заседании парламент должен был рассмотреть вопрос о передаче в комиссии закона о денонсации Стамбульской конвенции, который президент Эдгар Ринкевич вернул Сейму на повторное рассмотрение.

Как объяснялось на сайте парламента, если закон возвращается Сейму на повторное рассмотрение, парламент без дебатов передаёт обоснованные возражения президента в комиссию и принимает решение о сроке подачи предложений и повторного рассмотрения закона.

Повторное рассмотрение проводится в порядке третьего чтения. Во время повторного рассмотрения парламент рассматривает только возражения президента и предложения, связанные с ними. Если Сейм не изменит закон, президент не сможет повторно выдвинуть возражения — это предусмотрено Конституцией.

30 октября голосами оппозиции и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Сейм принял закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Законопроект был подан оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (ЛПМ), но его поддержали также другие оппозиционные партии — Национальное объединение (НО), «Объединённый список» (ОС), партия «За стабильность», а также входящие в правящую коалицию политики СЗК. Против выхода из конвенции выступили партии правящей коалиции — «Новое единство» (НЕ) и «Прогрессивные».

Ранее множество неправительственных организаций, а также партии НЕ и «Прогрессивные» обратились к президенту с просьбой не провозглашать этот закон и вернуть его Сейму на повторное рассмотрение.

Большинство экспертов и неправительственных организаций, занимающихся вопросами предотвращения насилия, выступают против выхода из конвенции, выражая обеспокоенность тем, что это ослабит защиту пострадавших от насилия и негативно скажется на международном имидже Латвии в глазах западных союзников.

В минувшую среду около 5000 человек приняли участие в протесте против выхода из конвенции у здания Сейма — это одна из самых массовых акций последних лет. На этой неделе ожидаются повторные протесты.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международный договор, обязывающий страны-участницы разрабатывать согласованную политику для лучшей защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин — от насилия в семье. В частности, странам необходимо обеспечивать всестороннюю помощь и защиту пострадавшим, включая кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры помощи для жертв сексуального насилия, а также защиту и поддержку детям, ставшим свидетелями насилия.