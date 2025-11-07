Как будут праздновать 18 ноября в Риге?

Дата публикации: 07.11.2025
Изображение к статье: Как будут праздновать 18 ноября в Риге?
ФОТО: Unsplash

Годовщина провозглашения Латвийской Республики 18 ноября будет отмечаться в столице концертами у памятника Свободы и в центрах культуры, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Как отмечает самоуправление, в этом году также будет праздноваться 90-летие памятника Свободы, который был открыт 18 ноября 1935 года.

В честь государственного праздника на площади Свободы в 19:00 состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт "Наследие", в котором примут участие известные латвийские исполнители.

В 20:00 у памятника с обращением к народу Латвии выступит президент Эдгар Ринкевич, а затем прозвучит государственный гимн.

После этого празднование в центре столицы продолжится лазерным, звуковым и световым шоу до 23:00.

Во дворце культуры ВЭФ 18 ноября состоится концерт "Звуковые узоры Латвии" с участием оркестра "Rīga" и солистов, а в центре культуры "Iļģuciems" прозвучит праздничный концерт "Латвийская классика и современность" с участием солистов Латвийской национальной оперы Инги Шлюбовски-Канцевич и Рихарда Мачановскиса.

Малая гильдия 18 ноября приглашает на концерт "Ты - моя земля. Ты - моя Латвия", в центре культуры "Imanta" пройдет праздничный концерт "Вдохновленные Латвией", в Рижском центре югендстиля - концерт "Музыка для Латвии", а в концертном зале "Ave Sol" выступит фольклорная группа "Vilkači".

