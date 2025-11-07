Подумать только – все это было в повестке одного рабочего дня Сейма.

А именно: сообщение Кабинета Министров о проделанной и намеченной работе для сохранения, защиты, развития и увеличения влияния государственного языка; поправки к Закону об административных наказаниях в области управления, общественного порядка и использования государственного языка (предложение "Нового Единства" – поднять штрафы до 2000 евро); проект парламентского Решения об обязанности учреждений государства и самоуправлений использовать государственный язык (податели – "Национальное объединение").

"Используется государственный язык России"

11 депутатов-патриотов указали, что "данная предосудительная практика по-прежнему имеет место в бюджетных предприятиях и организациях. Такая ситуация неприемлема и противоречит не только 4-й статье Сатверсме, но также Закону о государственном языке, Закону о самоуправлении и Законе о порядке государственного управления".

Причем происходит вопиющая коммуникация "как во взаимном общении работников, так и во время выполнения рабочих обязанностей, и в ходе предоставления услуг жителям Латвии".

"Законодатель акцентирует, – пишут они о себе в третьем лице, – что использование иностранного языка одновременно дозволяет неиспользование иностранного языка, тем самым уменьшается роль латышского языка и нивелируется его официальный статус".

И как же от всего этого наследия избавиться, и "де факто обеспечить статус латышского языка как единственного государственного языка в публичном секторе и обществе в целом"?

Вот здесь-то парламентарии дают слабину: никаких юридических инструментов не предлагают, а лишь призывают "поручить президенту министров Эвике Силине обеспечить принятие необходимых решений и выполнение законов, дабы языком в рабочей среде учреждений государства и самоуправлений, при оказании услуг и общении с жителями Латвии был бы государственный язык".

Ну а коли Силиня не сдюжит? Гнать с работы?

"Язык дискурса единого демократического общества"

Так мудрено охарактеризовала в Сейме государственный латышский язык большой эксперт, нынешний министр образования и науки и экс-министр культуры Даце Мелбарде ("Новое Единство").

А начать госпожа Мелбарде решила, что называется, от Адама. То есть времен СССР, которые, между прочим, закончились около 35 лет назад:

– Политика советского оккупационного режима была направлена на то, чтобы сломить идентичность и государственную волю латышской нации; в ней значительную роль сыграло ослабление позиций латышского языка, принудительная русификация и содействие доминирующему статусу русского языка. В результате этой политики знания и использование латышского языка значительно сократилось. Использование языков стало актуальным вопросом и из-за миграции, стимулируемой оккупационными властями.

Вопрос общения был решен путем принудительной русификации, навязывания его в государственных учреждениях. В сфере образования и науки также была принудительная русификация: особое внимание уделялось изучению и использованию русского языка. Таким образом на протяжении долгого времени привилегированную позицию занимал именно русский язык, его распространение стремительно увеличивалось.

Сейчас, конечно, иные времена. И, как министр признала, эксперты бьют тревогу относительно прочих вызовов:

– Профессор Ина Друвиете пришла к выводу, что ярко выраженное позитивное лингвистическое отношение к использованию английского языка сближают английский и латышский в лингвистической иерархии. Однако, учитывая коллективную этнолингвистическую витальность русского языка он для латышского остается гораздо более сильным экзистенциальным конкурентом, чем английский.

И не поспоришь: по-русски так можно витально высказаться, что вся вышеприведенная наукообразная витиеватость сразу опадет.

Спикер вносит нотку диссидентства

Между тем председатель парламента присовокупила, что называется, ложку дегтя в дебаты. Дайга Миериня из "Союза "зеленых" и крестьян", судя по тону, решила обратиться к русскоязычной аудитории:

– Не будем наивными, полагая, что в случае нападения агрессор будет разбирать, на каком языке говорим. Концепция национальной безопасности… предусматривает, что в 2026 году латвийское общественное СМИ переходит на единый контент на государственном языке, предотвращая существование двухобщинного общества и способствуя внутренней безопасности страны. В нашем и без того поляризованном обществе язык стал еще и оружием, которое раскалывает, а не объединяет. Вместо того чтобы найти решения, как способствовать использованию латышского языка на всех уровнях мы принимаем решение о механизмах наказания. Это лишь подтверждает, что мы сами сомневаемся в жизнеспособности латышского языка. И в этих условиях это играет не в нашу пользу.

Илзе Индриксоне из "Национального объединения" даже предоставила план:

– "Национальное объединение" считает, что каждый, кто работает в отрасли обслуживания клиентов, должен владеть государственным языком на определенном уровне и Центр госязыка должен иметь и право и способность людей контролировать.

Что нужно делать дальше: первое – вернуться к декларации. Это возможность обеспечить, чтобы латышский язык был НЕ ОДНИМ ИЗ языков в Латвии, а – единственным государственным языком.

Второе: Кабинет министров должен разработать программу действий с конкретными шагами по укреплению государственного языка. Сегодня слишком много анализируется, но слишком мало делается. Третье: Центр госязыка и надзирающие учреждения должны быть не наблюдателями, а действенными игроками. И, конечно, каждый из нас должен быть хранителем латышского языка. Если язык не живет в законах – а язык не живет в законах! – он живет в людях и в каждодневном выборе каждого из нас.

Золотые слова! Кстати, ранее госпожа Индриксоне была министром экономики Латвии. Может, кстати, поручить ей бы сферу демографию – ведь она мама 4 детей? Все должны заниматься любимым делом.