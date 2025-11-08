Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские русские должны «сложить себя заново» - актёр Богданов из Даугавпилса 19 5542

Политика
Дата публикации: 08.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийские русские должны «сложить себя заново» - актёр Богданов из Даугавпилса
ФОТО: Youtube

В этом году Балтийскую премию "За свободу слова" в Латвии получил актёр Даугавпилсского театра Вадим Богданов, пишут общественные СМИ.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года он активно выступал за то, чтобы русские, проживающие в Латвии, освободились от последствий советской оккупации и российской пропаганды. Среди прочего, им следует начать говорить по-латышски. Вадим признаёт, что, хотя это и непросто, это необходимо.

Его сатирические видеоролики о политике Даугавпилса и так называемом "русском мире" приобрели популярность и признание в социальных сетях. Всё это на русском языке, но зачастую месседж заключается в том, что, живя в Латвии, общаться только на этом языке нужно прекратить.

"Нам надо принять то, что в Латвии один государственный язык. Мне сложно говорить по-латышски, но я знаю, что это только моя проблема", - сказал лауреат премии.

И ещё - надо признать, что Латвия была оккупирована, что Россия напала на Украину и что там идёт война, а не спецоперация.

Вадим вырос и окончил школу в Латвии, но долгое время жил в России. Пропаганда государства-агрессора, по его мнению, влияет как на живущих там, так и на живущих в Латвии. "Латвийским русским нужно сложить себя заново. Я верю, что тогда у всей Латвии будет шанс", - сказал Богданов.

×
Читайте нас также:
#пропаганда
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
12
2
0
32
2
10

Оставить комментарий

(19)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео