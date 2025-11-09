Министр обороны Латвии объявил страну дроновой сверхдержавой после открытия «Дома дронов» (Drone House) — крупнейшего в странах Балтии учебного центра по подготовке операторов БПЛА в помещении. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал глава Минобороны страны.

Проектом «Дом дронов» руководит общество Drone Force — Europe. Там планируют проводить тренировки операторов и испытания новых моделей беспилотников.