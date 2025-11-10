Завтра и послезавтра депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрят многочисленные поправки, поступившие к новому законопроекту об иммиграции. Самые большие дискуссии ожидаются по статьям законопроекта, в которых перечисляются основания для аннулирования ВНЖ.

В свою очередь, комиссия по госуправлению и делам самоуправлений обсудит возможные изменения в закон о завершении процесса приватизации. Поправки необходимы на тот случай, если после 1-го января 2026-го года, собственники жилья в многоквартирных домах решат уйти от обслуживающей дом компании, но при этом не заключат договор с другой компанией, и сами тоже не начнут управлять домом. Кто в этом случае будет заключать договора с поставщиками услуг (вода, отопление, вывоз мусора) и кто будет выписывать счета?

Завтра же на заседании комиссии по мандатам и этике обсудят две жалобы одних депутатов на других.

Так руководители фракции "Новое Единство" обвиняют в нарушении кодекса депутатской этики Эдмунда Зивтиньша ("Латвия на первом месте"), который, когда с трибуны Сейма говорилось об участниках акции в поддержку Стамбульской конвенции, из зала крикнул "Предатели".

В свою очередь руководитель фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня просит наказать за нарушение кодекса депутатской этики Занду Калниню-Лукашевицу ("Новое Единство", которая назвала партию "Латвия на первом месте" - "государственно опасной".