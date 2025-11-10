Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иммиграционный закон, жилищный вопрос и депутатские разборки. Что завтра будет в Сейме? 1 316

Политика
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иммиграционный закон, жилищный вопрос и депутатские разборки. Что завтра будет в Сейме?
ФОТО: LETA

Парламентарии обвиняют друг друга в нарушении кодекса депутатской этики.

Завтра и послезавтра депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам рассмотрят многочисленные поправки, поступившие к новому законопроекту об иммиграции. Самые большие дискуссии ожидаются по статьям законопроекта, в которых перечисляются основания для аннулирования ВНЖ.

В свою очередь, комиссия по госуправлению и делам самоуправлений обсудит возможные изменения в закон о завершении процесса приватизации. Поправки необходимы на тот случай, если после 1-го января 2026-го года, собственники жилья в многоквартирных домах решат уйти от обслуживающей дом компании, но при этом не заключат договор с другой компанией, и сами тоже не начнут управлять домом. Кто в этом случае будет заключать договора с поставщиками услуг (вода, отопление, вывоз мусора) и кто будет выписывать счета?

Завтра же на заседании комиссии по мандатам и этике обсудят две жалобы одних депутатов на других.

Так руководители фракции "Новое Единство" обвиняют в нарушении кодекса депутатской этики Эдмунда Зивтиньша ("Латвия на первом месте"), который, когда с трибуны Сейма говорилось об участниках акции в поддержку Стамбульской конвенции, из зала крикнул "Предатели".

В свою очередь руководитель фракции "Латвия на первом месте" Линда Лиепиня просит наказать за нарушение кодекса депутатской этики Занду Калниню-Лукашевицу ("Новое Единство", которая назвала партию "Латвия на первом месте" - "государственно опасной".

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Если бы партия ,,Новое Единство,,была в США,то оппонентов они давно бы обвинили в антисемитизме,но они в Латвии,поэтому приходится довольствоваться обвинениями в Путинизме🔯😈👽

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео