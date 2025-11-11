Baltijas balss logotype
Давайте жить дружно: Ринкевич пытается успокоить схлестнувшихся латышских политиков 2 1130

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Давайте жить дружно: Ринкевич пытается успокоить схлестнувшихся латышских политиков
ФОТО: president.lv

Людям следует пытаться спорить с уважением, понимая, что мы не являемся врагами друг другу, сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевич в вечер дня Лачплесиса у стены со свечами у Рижского замка.

Отвечая на вопросы Латвийского телевидению, Ринкевич допустил, что по тому или иному вопросу можно иногда «выпустить пар», но на следующий день всегда возможно договориться о самом главном — о независимости и безопасности государства, свободе и демократии.

Пользуясь случаем, президент выразил оптимизм в отношении развития вооружённых сил страны. «Я вижу, что у нас есть союзники — больше, чем у нас было во времена борьбы за независимость», — отметил Ринкевич.

Он также выразил радость за жителей, в глазах которых сверкает огонь и горит сильный патриотизм. По его словам, тот подъём, который латвийцы испытывают в государственные праздники, в День Лачплесиса, необходим и в повседневной жизни — чтобы суметь договориться по важным вопросам, таким как безопасность и оборона государства, которые сейчас являются приоритетом.

Ринкевич подчеркнул, что жителей объединяет история свободы и независимости Латвии, которая не является чем-то само собой разумеющимся — за неё нужно бороться каждый день. «Мы должны делать всё, чтобы укреплять наше государство — в этом мы не спорим», — убеждён президент.

К сожалению, он отметил, что иногда люди слишком увлекаются, начинают оскорблять друг друга и им кажется, что нет ничего важнее предмета их спора, хотя иногда уже через два-три дня об этом забывают.

Судя по всему под «ссорящимися людьми, которые оскорбляют друг друга» президент имел в ввиду правящую политическую коалицию, которая находится на грани развала.

#президент #Латвия #безопасность #патриотизм #коалиция #оборона #Эдгар Ринкевич #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Ринкевич призвал политиков снова объединиться против народа Латвии и душить его совместно.Добрый еврейский президент...😈👽🔯 Надеюсь ,что латышские политики на это не пойдут!!

    10
    2
  • bt
    bory tschist
    12-го ноября

    _ y кого через что, a y ринкеВИЧа вся дружба должна быть через ... поцелуй?

    12
    2

