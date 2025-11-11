Baltijas balss logotype
«На демократию нападают»: Manabalss тоже хочет денег из бюджета Латвии 3 381

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «На демократию нападают»: Manabalss тоже хочет денег из бюджета Латвии
ФОТО: LETA

Manabalss.lv призывает Сейм обеспечить постоянное финансирование платформы за счет латвийского бюджета.

Платформа Manabalss.lv призывает Сейм обеспечить постоянный механизм финансирования своей деятельности в качестве государственного заказа на выполнение важной для общества функции, сообщили агентству ЛЕТА представители Manabalss.lv.

Действующая уже почти 15 лет платформа общественных инициатив в последнее время столкнулась с финансовыми трудностями. Хотя пожертвования за последние несколько месяцев несколько улучшили ситуацию, существование платформы все еще находится под угрозой, поэтому ее представители призывают Сейм разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv как инфраструктуры цифровой демократии.

"Финансирование должно предоставляться как госзаказ на выполнение важной общественной функции, подобно общественным СМИ, с сохранением полной операционной и редакционной независимости. Это обеспечит безопасную и надежную систему публикации инициатив и сбора подписей, независимую оценку инициатив и равный доступ для всех граждан. Также это позволит людям сохранить возможность влиять на политические процессы в период между выборами, укрепит основы цифровой демократии и поможет Латвии оставаться лидером в области демократических инноваций", - говорится в заявлении Manabalss.lv.

Как отмечают представители платформы, важная роль Manabalss.lv стала особенно очевидной в последние недели, когда был поднят вопрос о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции. В течение нескольких дней около 100 000 человек выразили свою позицию, подписав несколько инициатив, и это имело реальные последствия. Этот случай доказал, что Manabalss.lv - это быстрый и надежный механизм, позволяющий общественности напрямую влиять на политическую повестку дня.

"Сегодня латвийская демократия подвергается нападению - нарративами, идеями, гибридными атаками, угрозой военного вторжения", - отметил руководитель организации Имантс Брейдакс. По его мнению, если платформы Manabalss.lv больше не будет, это почувствуют все. "Граждане больше не смогут высказывать свои идеи, и тогда у всех нас останутся только выборы, чтобы влиять на политические процессы раз в четыре года", - сказал он.

Коллектив Manabalss.lv отмечает, что с момента основания в 2011 году через платформу в Сейм было подано более 140 инициатив, 83 из которых стали законами.

На самой платформе начат сбор подписей для подачи в парламент призыва разработать постоянный механизм финансирования Manabalss.lv.

#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Уж простите за грубость, но "Мана Балс" давно уже превратилось в "Нае Балс".

    11
    1
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Слово то какое- цифровая демократия. А кажется,,что цифровая демократия- это цифровое рабство.😈

    10
    4
  • А
    Андрей
    11-го ноября

    А что, фонда Сороса больше не поддерживают "демократию"? Или USAID на по их душу? А что случилось? Столько лет всё хорошо ведь было.. Или у PWC, KPMG прибыли нет, сплошные убытки?

    А может просто не надо работать в интересах отдельных заказчиков, а начать работать в интересах общества? На практике это означает: а) вернуть русский интерфейс - может и русские донаты вернутся б) перестать "заворачивать" инициативы по надуманным предлогам. в) стать политически нейтральной платформой, т.е. - см.п.2.

    17
    2
Читать все комментарии

