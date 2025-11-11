Baltijas balss logotype
«Вперёд - с огнём!» Сотни человек приняли участие в факельном шествии в Риге в день Лачплесиса 6 2100

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вперёд - с огнём!» Сотни человек приняли участие в факельном шествии в Риге в день Лачплесиса
ФОТО: LETA

Сегодня вечером в Риге в факельном шествии, посвящённом Дню Лачплесиса, от Братского кладбища отправились несколько сотен человек, сообщает агентство LETA.

Среди участников шествия — как школьники, так и пенсионеры. Также в шествии идут юные гвардейцы, военнослужащие, в том числе военные союзных стран.

В факельном марше участвуют и иностранцы, преимущественно говорящие на немецком и финском языках. Порядок контролируют несколько десятков полицейских.

Организаторы мероприятия призывают участников шествия самостоятельно подготовить свечи и факелы.

Напомним, в 18:00 у Памятника Свободы состоится мероприятие в честь борцов за свободу, с участием мужской фольклорной группы «Vilki».

После этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 запуском огненного плота по Даугаве у Каменного моста.

После 19:00 на набережной возле стен Рижского замка пройдёт совместное пение под руководством мужской группы «Vilki».

В память о павших в борьбе за свободу Латвии с 19:00 в парке Победы прозвучит концертная программа. В ней примут участие постфольклорная группа «Iļģi», неофолк-группа «Jauno Jāņu orķestris», а кульминацией концерта станет премьера праздничная программы — несколько исполнителей исполнят специально созданные для мероприятия песни на слова народных песен.

На праздничной площади Дома культуры «Северное сияние» в 19:00 состоится мероприятие «Зажигаем огонь свечи», где запланировано совместное пение у костров.

В это же время в Культурном центре «Малая гильдия» прозвучит концерт «На холмах Латвии дубы горят!».

В вечер Дня Лачплесиса в концертном зале «Ave Sol» состоится мероприятие «Спокойный вечер на Даугаве», где с 19:00 с особой программой выступят смешанный хор имени Эмила Дарзиня и Рижский камерный хор «Ave Sol».

Оставить комментарий

(6)
  • Л
    Латтоптун
    12-го ноября

    Вот бы почаще ходили эти смешные люди, со своими горящими палками, по тёмным улицам Риги. А то с этой экономией электричества, тьма- тьмущая кругом. Начните ходить по спальным районам, а то там без фонарика совсем невозможно.

    6
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го ноября

    Каждый год, 11 ноября, пока сын учился в школе, требовали выходить на факельное шествием приносить, купленные за свой счёт, свечи. Удавалось откупаться свечами. Хочу напомнить что Лачплесис -- это сын медведицы с медвежьими ушами, и.е.. плод зоофилии.

    41
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Неизобретательно к делу подошли: немцы вон сразу шли на площади и устраивали фекальные... извините, факельные шествия в форме одного известного "солярного знака"...

    40
    5
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Что самое прикольное в этой истории(кто ее знает ,конечно),что это была борьба не за независимость Латвии,а борьба немцев и англичан о влиянии на Латвию и ее закабалении,потому что Бермонд Авалов был представителем прогерманского течения в Белой Армии и всегда предлагал белым ставить не на Антанту ,а на немцев. Так что латыши с британцами разбили можно сказать,что немцев😂 и Латвия стала под контролем Британии,потому как Англия свободу вряд ли предоставила ..Не для того англосаксы жизнью рисковали,чтобы дать свободу бедным латышам😀

    40
    5
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Что самое прикольное в этой истории(кто ее знает ,конечно),что это была борьба не за независимость Латвии,а борьба немцев и англичан о влиянии на Латвию и ее закабалении,потому что Ьермонд

    7
    3
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    11-го ноября

    Автор статьи, понятно что это копипаст, ну ладно кто-нибудь другой тогда, подскажите имя павших героев, борцов за свободу, ну без прикола, почитать надо. А заодно поспрашивать чествуюших, кого они там почитают хоть ))) зумерки потусить выходят на пикничок с факелом же.

    37
    4
Читать все комментарии

