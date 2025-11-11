Сегодня вечером в Риге в факельном шествии, посвящённом Дню Лачплесиса, от Братского кладбища отправились несколько сотен человек, сообщает агентство LETA.

Среди участников шествия — как школьники, так и пенсионеры. Также в шествии идут юные гвардейцы, военнослужащие, в том числе военные союзных стран.

В факельном марше участвуют и иностранцы, преимущественно говорящие на немецком и финском языках. Порядок контролируют несколько десятков полицейских.

Организаторы мероприятия призывают участников шествия самостоятельно подготовить свечи и факелы.

Напомним, в 18:00 у Памятника Свободы состоится мероприятие в честь борцов за свободу, с участием мужской фольклорной группы «Vilki».

После этого шествие продолжится до набережной 11 ноября и завершится в 18:40 запуском огненного плота по Даугаве у Каменного моста.

После 19:00 на набережной возле стен Рижского замка пройдёт совместное пение под руководством мужской группы «Vilki».

В память о павших в борьбе за свободу Латвии с 19:00 в парке Победы прозвучит концертная программа. В ней примут участие постфольклорная группа «Iļģi», неофолк-группа «Jauno Jāņu orķestris», а кульминацией концерта станет премьера праздничная программы — несколько исполнителей исполнят специально созданные для мероприятия песни на слова народных песен.

На праздничной площади Дома культуры «Северное сияние» в 19:00 состоится мероприятие «Зажигаем огонь свечи», где запланировано совместное пение у костров.

В это же время в Культурном центре «Малая гильдия» прозвучит концерт «На холмах Латвии дубы горят!».

В вечер Дня Лачплесиса в концертном зале «Ave Sol» состоится мероприятие «Спокойный вечер на Даугаве», где с 19:00 с особой программой выступят смешанный хор имени Эмила Дарзиня и Рижский камерный хор «Ave Sol».