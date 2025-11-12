Завершился первый раунд тяжелых коалиционных переговоров по бюджетным поправкам. Продолжение - завтра и послезавтра. Но в ходе сегодняшнего заседания удалось достичь договоренности о том, что депутаты Союза зеленых и крестьян отзовут свое предложение о "реорганизации" или точнеек - о ликвидации Фонда интеграции общества. Как известно, категорически против этого выступили партнеры "зеленых крестьян" по правительству - "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Пока еще неясно, "какую цену" партнерам придется "заплатить" за этот "компромисс". Возможно, в итоге правительство поддержит другую инициативу Союза зеленых и крестьян - о том, чтобы снизить НДС, наряду с хлебом, молоком и курятиной, еще и на свинину. Также, вероятно, коалиция поддержит поправки "зеленых крестьян" об увеличении ассигнований на медицинские услуги - в университетских клиниках и в регионах.