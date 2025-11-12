Baltijas balss logotype
Правительство Силини удержалось? Партнерам удалось уговорить «зеленых крестьян»... не идти ва-банк

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Фонд интеграции общества пока не ликвидируют. Достигнуты и другие компромиссы по бюджетным поправкам.

Завершился первый раунд тяжелых коалиционных переговоров по бюджетным поправкам. Продолжение - завтра и послезавтра. Но в ходе сегодняшнего заседания удалось достичь договоренности о том, что депутаты Союза зеленых и крестьян отзовут свое предложение о "реорганизации" или точнеек - о ликвидации Фонда интеграции общества. Как известно, категорически против этого выступили партнеры "зеленых крестьян" по правительству - "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Пока еще неясно, "какую цену" партнерам придется "заплатить" за этот "компромисс". Возможно, в итоге правительство поддержит другую инициативу Союза зеленых и крестьян - о том, чтобы снизить НДС, наряду с хлебом, молоком и курятиной, еще и на свинину. Также, вероятно, коалиция поддержит поправки "зеленых крестьян" об увеличении ассигнований на медицинские услуги - в университетских клиниках и в регионах.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
