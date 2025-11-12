В Сейме рассмотрят и проект постановления Национального объединения о запрете использования иностранных языков в государственных и муниципальных учреждениях.

Поскольку депутаты предыдущие пару недель провели в многочасовых дебатах по двум вопросам - Стамбульской конвенции и бюджету, - остались не рассмотрены десятки законопроектов, запросов и других актуальных инициатив предыдущих повесток дня. И вот завтра депутаты уже в спокойном режиме начнут наверстывать упущенное. Так сперва слуги народа рассмотрят оставшиеся вопросы повестки дня от 23-го октября, потом приступят к повестке дня 30-го октября...

Так депутаты наверняка одобрят в нулевом чтении, то есть передачу в комиссии, поправок "Нового Единства" о резком увеличении штрафов за нарушения в языковой сфере. Нельзя исключить, что парламентарии передадут и в профильную комиссию проект постановления от Нацобъединения с поручением премьеру подготовить нормативный акт о запрете использования иностранных языков (читай - русского языка) работниками государственных и муниципальных учреждений, в том числе и в общении между собой.

Депутаты от "Латвия на первом месте" предложат разработать четкие критерии размещения ветряных генераторов, чтобы они не могли устанавливаться вблизи жилых мест.

Запрос о ситуации с финансированием Rail Baltica и о плане реализации проекта века подали депутаты Объединенного списка, пытаясь таким образом вернуть этот вопрос в политическую повестку дня - как известно, тема Rail Baltica в последние месяцы ушла из активной повестки дня: депутаты погрязли в дебатах по Стамбульской конвенции и бюджету.