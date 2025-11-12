Baltijas balss logotype
Штрафы за язык, ветряки и снова Rail Baltica. Депутаты соберутся на пленарные заседания

Политика
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В Сейме рассмотрят и проект постановления Национального объединения о запрете использования иностранных языков в государственных и муниципальных учреждениях.

Поскольку депутаты предыдущие пару недель провели в многочасовых дебатах по двум вопросам - Стамбульской конвенции и бюджету, - остались не рассмотрены десятки законопроектов, запросов и других актуальных инициатив предыдущих повесток дня. И вот завтра депутаты уже в спокойном режиме начнут наверстывать упущенное. Так сперва слуги народа рассмотрят оставшиеся вопросы повестки дня от 23-го октября, потом приступят к повестке дня 30-го октября...

Так депутаты наверняка одобрят в нулевом чтении, то есть передачу в комиссии, поправок "Нового Единства" о резком увеличении штрафов за нарушения в языковой сфере. Нельзя исключить, что парламентарии передадут и в профильную комиссию проект постановления от Нацобъединения с поручением премьеру подготовить нормативный акт о запрете использования иностранных языков (читай - русского языка) работниками государственных и муниципальных учреждений, в том числе и в общении между собой.

Депутаты от "Латвия на первом месте" предложат разработать четкие критерии размещения ветряных генераторов, чтобы они не могли устанавливаться вблизи жилых мест.

Запрос о ситуации с финансированием Rail Baltica и о плане реализации проекта века подали депутаты Объединенного списка, пытаясь таким образом вернуть этот вопрос в политическую повестку дня - как известно, тема Rail Baltica в последние месяцы ушла из активной повестки дня: депутаты погрязли в дебатах по Стамбульской конвенции и бюджету.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    12-го ноября

    Любой турист приехавший в Латвию нарвется на штраф. Не дай Бог, Трамп приедет и заговорит по английски в гос или муниципальном месте и выпишут ему штраф. Дебилизм крепчает!

    1
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Ни в адной стране мира ни гаварят на рабочем месте на иностранном языке.Только в Латвии потчемуто.

    2
    7
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Потому что дебилы у власти назначили родной язык 40% населения иностранным. Действительно, до такого дебилизма на государственном уровне никто не додумался, кроме Украины и Латвии.

    2
    1
  • Е
    Ехидный
    12-го ноября

    у нас же все в ажуре - на заборах ,вместо голубей дурных, индюки сидят !!! осталось только штрафы за русский язык увеличить и заживем лучше чем в раю !!!

    16
    1
Читать все комментарии

