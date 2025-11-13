Бывший депутат Сейма Илмарс Латковскис в интервью ТВ-24 отметил, что, зачастую, депутаты вынуждены говорить не то, что они думают на самом деле, а в соответствии с позицией своей партии или соблюдая коалиционную дисциплину.

Это порождает в депутатах такую внутреннюю злобу, все это влияет на их ментальное здоровье. Но они вынуждены так себя вести, ведь если они перестанут быть депутатами, то найти работу им будет не так просто.

В частном бизнесе на хорошие места очень большая конкуренция. "И большая часть депутатов в частном бизнесе не получат такого вознаграждения, которое они получают в Сейме", - заметил бывший политик и с ним трудно не согласиться.