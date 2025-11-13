Baltijas balss logotype
«Большая часть депутатов не получили бы в бизнесе такой доход, как в Сейме» - эксперт 1 1201

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Большая часть депутатов не получили бы в бизнесе такой доход, как в Сейме» - эксперт

Экс-политик рассказал об особенностях депутатства в Латвии.

Бывший депутат Сейма Илмарс Латковскис в интервью ТВ-24 отметил, что, зачастую, депутаты вынуждены говорить не то, что они думают на самом деле, а в соответствии с позицией своей партии или соблюдая коалиционную дисциплину.

Это порождает в депутатах такую внутреннюю злобу, все это влияет на их ментальное здоровье. Но они вынуждены так себя вести, ведь если они перестанут быть депутатами, то найти работу им будет не так просто.

В частном бизнесе на хорошие места очень большая конкуренция. "И большая часть депутатов в частном бизнесе не получат такого вознаграждения, которое они получают в Сейме", - заметил бывший политик и с ним трудно не согласиться.

#мнения #Латвия #работа #бизнес #конкуренция #политика
Эдуард Эльдаров
(1)
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Мне наши депутаты напоминают ортодоксальных евреев в Израиле. Не работают,мутят схемы под видом изучения святых книг и живут припеваюче за счёт государства,но в Израиле они хоть приносят пользу-повышают демографию,а наши только мутят схемы и живут за счёт государства,вернее народа этого государства.

    Выходит,что наши депутаты бесполезны во всем

Видео