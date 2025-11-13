Переговоры коалиционных партий по предложениям к государственному бюджету ясно показывают, где есть разногласия, но, даст бог, нынешняя коалиция проработает до выборов в Сейм в следующем году, сказал агентству ЛЕТА председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Сегодня коалиционные партии продолжили переговоры по предложениям государственного бюджета ко второму чтению.

Рокпелнис добавил, что ведется активная работа по улучшению бюджета. На вопрос о том, все ли устраивает СЗК в переговорах по бюджету, Рокпелнис ответил, что партию никогда не устраивает все. Он не конкретизировал до окончания переговоров, что именно не устраивает СЗК.

Подобные переговоры наглядно показывают, в чем у коалиционных партий расходятся мнения. В то же время партии знают, что их объединяет - забота о Латвии. Отвечая на вопрос, сможет ли нынешняя коалиция, если работа будет продолжаться в том же духе, проработать до парламентских выборов следующего года, Рокпелнис сказал: "Даст бог, проработаем".

Глава фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил журналистам, что в контексте бюджета на вчерашних переговорах уже было достигнуто несколько крупных соглашений. Сегодня никаких соглашений заключено не было. По словам Шуваева, еще предстоит обсудить некоторые вопросы, касающиеся предложений, представленных министрами, и сопутствующих законопроектов.

Партии коалиции планируют продолжить переговоры завтра, но это уже будет более практическая работа. По словам Шуваева, спорные вопросы уже обсуждались на вчерашних переговорах. "Для "Прогрессивных" актуален вопрос о налоге на природные ресурсы - на торф, необработанную древесину. "Прогрессивные" также хотят поднять вопрос об акцизах на сахаросодержащие напитки и продукты.

Несмотря на утверждение Рокпелниса о том, что у СЗК никогда не бывает всем доволен, Шуваев сказал, что, по его мнению, у СЗК есть повод быть вполне довольным. Есть несколько предложений СЗК, которые он хотел бы поддержать во втором чтении. "Но надо учитывать, что есть три партии - каждая со своими позициями", - сказал Шуваев, не отрицая, что найдутся недовольные.