Партиям коалиции — "Новому Единству", "Прогрессивным" и Союзу "зеленых" и крестьян — после принятия бюджета следовало бы честно обсудить, могут ли они работать совместно, заявил в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

Отвечая на вопрос, сможет ли возглавляемое Эвикой Силиней ("Новое Единство") правительство конструктивно проработать до следующих выборов, Ринкевич отметил, что первым испытанием станет принятие бюджета на следующий год. По его мнению, после этого партии должны честно поговорить между собой — сможем или не сможем конструктивно работать до следующих выборов.

"Самым глупым было бы делать вид, что мы работаем десять месяцев, а на самом деле ничего не делать, что в итоге скажется как на развитии государства в целом, так и на самих партиях, которые избиратели могут критически оценить на следующих выборах", — заявил политик.

Говоря о широко наблюдаемой нетерпимости в обществе, Ринкевич подчеркнул, что это нельзя сваливать только на поведение политиков — это проблема всего общества. По его словам, у него нет однозначного совета, как это уменьшить.

Президент допустил, что всплески агрессии в определённой мере связаны с распространением социальных сетей, мнимая анонимность которых "дает смелость" части людей на агрессивные проявления. В то же время он напомнил, что жизнь не ограничивается соцсетями и состоит из других проблем.

Ринкевич предположил, что по мере приближения выборов обмен мнениями может стать ещё более острым.