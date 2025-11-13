Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

То ли еще будет: президент оценил работу и испытания коалиции 1 443

Политика
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: То ли еще будет: президент оценил работу и испытания коалиции
ФОТО: LETA

Партиям коалиции — "Новому Единству", "Прогрессивным" и Союзу "зеленых" и крестьян — после принятия бюджета следовало бы честно обсудить, могут ли они работать совместно, заявил в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

Отвечая на вопрос, сможет ли возглавляемое Эвикой Силиней ("Новое Единство") правительство конструктивно проработать до следующих выборов, Ринкевич отметил, что первым испытанием станет принятие бюджета на следующий год. По его мнению, после этого партии должны честно поговорить между собой — сможем или не сможем конструктивно работать до следующих выборов.

"Самым глупым было бы делать вид, что мы работаем десять месяцев, а на самом деле ничего не делать, что в итоге скажется как на развитии государства в целом, так и на самих партиях, которые избиратели могут критически оценить на следующих выборах", — заявил политик.

Говоря о широко наблюдаемой нетерпимости в обществе, Ринкевич подчеркнул, что это нельзя сваливать только на поведение политиков — это проблема всего общества. По его словам, у него нет однозначного совета, как это уменьшить.

Президент допустил, что всплески агрессии в определённой мере связаны с распространением социальных сетей, мнимая анонимность которых "дает смелость" части людей на агрессивные проявления. В то же время он напомнил, что жизнь не ограничивается соцсетями и состоит из других проблем.

Ринкевич предположил, что по мере приближения выборов обмен мнениями может стать ещё более острым.

Читайте нас также:
#коалиция #Эдгар Ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Главный лгбтшник страны и ,как понимаю,поддерживающий не публично и множество других полов,и педофилию,ведь одного без другого не бывает? Какая душка!👽😈😈🔯 На Украине власт называют жи...до бандеровцами...У нас ещё хуже.👽😈

    9
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео