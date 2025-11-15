Baltijas balss logotype
«Я готов сейчас возглавить правительство Латвии!» - политик 9 2035

Политика
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Я готов сейчас возглавить правительство Латвии!» - политик

Айнарс Шлесерс готовит обращение к президенту Латвии.

Айнарс Шлесерс на сегодняшнем конгрессе возглавляемой им партии "Латвия на первом месте" заявил, что в случае, если нынешнее правительство развалится, то он готов взять на себя инициативу по формированию нового правительства - еще в условиях нынешнего Сейма.

"Я намерен обратиться к президенту с призывом, что если сегодняшнее правительство перестанет существовать, то я готов стать премьером в новом правительстве", - заявил Айнарс Шлесерс, напомнив, что, согласно опросам общественного мнения, он является самым популярным кандидатом в премьеры, а партия "Латвия на первом месте" в октябре стала самой популярной в стране.

Шлесерс пообещал приложить все усилия, чтобы объединить латвийский народ - латышей и представителей национальных меньшинств, а также защитить традиционные ценности.

Оставить комментарий

(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го ноября

    Так и я готов! Всегда и сразу!

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст?". Народная украинская поговорка.

    7
    1
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    Должны быть новые люди,не связанные с элитами 90-х и КГБ и даже раньше,чем 90-е. Люди ,для которых каждая национальность -это клад страны,а не одна ,которая наживается на остальных,стравливая всех против всех...Ценны русский,латыш,еврей,белоус и ценны одинаково,а не как в России,где припеваюче живёт только один народец,да и на Украине так же...👽😈 Но разве это позволят сделать Шлессерсу?Нацизм не уходит добровольно без крови.😈🔯

    4
    8
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    Ну если господин Лещинский из других,то можно попробовать,но что то мне подсказывает,что сильно ничего не поменяется,ведь человек работал со Шкеле и на Шкеле... Но всегда ж хочется верить в сказку,что у кого то остались честь и совесть-давно забытые понятия.... Да и назначенцы от президента меня пугают..

    16
    3
  • С
    Сарказм
    15-го ноября

    Еще б ты не был готов, ведь власть - это денежки и тебе лучше, чем кому бы то ни было (ну разве за исключением некоего Айвара из Вентспилса) известно. Мы же получим второго Орбана: лживого, беспринципного, насквозь коррумпированного политикана-популиста с тяжелыми закосами в сторону "христианских ценностей", к тому же очень тяжело сменяемого на следующие лет 20. Спасибо, не надо.

    7
    41
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    15-го ноября

    Если похерить пассаж про Орбана - то почти правда (за исключением некоего Айвара из Вентспилса). Если оставить пассаж про Орбана - то "Сказки дядюшки Сороса". Очередные "байки из склепа"... Аналитег, мля. :)

    5
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    16-го ноября

    Спасибо за редактуру, как-нибудь обойдусь без твоих б*длоуслуг. "Пассаж про Орбана" - главное в комменте, ибо не видеть сходство этих персонажей, это все равно, что не видеть очевидную роль СССР в развязывания Второй Мировой или фашиковые родимые трупные пятна на теле путинского режима.

    1
    9
  • полосатый конь
    полосатый конь
    15-го ноября

    Одни и те же вороватые хари по кругу ! Прям калейдоскоп какой-то.

    22
    3
  • З
    Злой
    15-го ноября

    Ну а где обещанные 50000 рабочих мест с зарплатой 800 Лат?

    29
    6
Читать все комментарии

