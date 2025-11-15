Айнарс Шлесерс на сегодняшнем конгрессе возглавляемой им партии "Латвия на первом месте" заявил, что в случае, если нынешнее правительство развалится, то он готов взять на себя инициативу по формированию нового правительства - еще в условиях нынешнего Сейма.

"Я намерен обратиться к президенту с призывом, что если сегодняшнее правительство перестанет существовать, то я готов стать премьером в новом правительстве", - заявил Айнарс Шлесерс, напомнив, что, согласно опросам общественного мнения, он является самым популярным кандидатом в премьеры, а партия "Латвия на первом месте" в октябре стала самой популярной в стране.

Шлесерс пообещал приложить все усилия, чтобы объединить латвийский народ - латышей и представителей национальных меньшинств, а также защитить традиционные ценности.