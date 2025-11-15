Baltijas balss logotype
Свежие рейтинги латвийских партий: сдвиг симпатий

Политика
Дата публикации: 15.11.2025
LETA
Изображение к статье: Свежие рейтинги латвийских партий: сдвиг симпатий

В рейтинге популярности партий в октябре-ноябре лидером стала оппозиционная партия Сейма "Латвия на первом месте", а наибольший спад показала Национальное объединение, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Рейтинг "Латвии на первом месте" вырос с 8,9 процента в июле до 9,5 процента в октябре-ноябре.

Рейтинг Национального объединения пережил самое большое снижение: если в июле за него были готовы голосовать 9,7 процента жителей, то теперь 6,4 процента опрошенных.

На второй позиции в рейтинге находится "Новое Единство", которое готовы поддержать 9,3 процента респондентов против 7 процентов в июле.

За "Прогрессивных" готовы голосовать 6,8 процента респондентов, что является спадом по сравнению с июлем, когда за них были готовы голосовать 8 процентов опрошенных.

"Объединённый список" поддержали бы 6,5 процента респондентов, тогда как в июле эту партию поддерживали 6,3 процента.

За "Союз зелёных и крестьян" готовы голосовать 5,8 процента респондентов, что меньше, чем в июле, когда поддержку этой партии подтверждали 6,6 процента жителей.

"Суверенная власть" получила бы 4,4 процента поддержки. В июле этот показатель составлял 5,4 процента.

За партию "За стабильность!" готовы голосовать 3,6 процента опрошенных, а "Согласие" получило бы 2 процента поддержки.

Поддержка остальных партий ниже 2 процентов.

Среди респондентов 22,2 процента заявили, что не знают, за кого голосовали бы, а 16,2 процента сказали, что не участвовали бы в выборах Сейма.

Если бы выборы Сейма состоялись сейчас и жители действовали бы так, как они пообещали в опросе, то пятипроцентный барьер преодолели бы и в Сейм вошли бы восемь партий — "Новое Единство", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", "Национальное объединение", "Объединённый список", "Союз зелёных и крестьян", "Суверенная власть" и "За стабильность!".

В опросе приняли участие 1815 респондентов. Он был проведён в период с 25 октября по 4 ноября.

#выборы #Сейм #Латвия #партии #оппозиция #рейтинг #статистика #политика #опрос
(2)
  • Д
    Дед
    16-го ноября

    Нет даже ни одной партии, которая собирает 10%., это говорит лишь о том, что в Латвии все правители не лигитимны.

    8
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го ноября

    Рейтинги неточны, смотря где их проводить и кому задавать вопрос

    25
    3

