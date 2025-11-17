Депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 19 ноября, будут обсуждать вопрос о предоставлении поддержки легальным иммигрантам, свидетельствует повестка заседания комиссии.
Предусмотрено, что во время заседания депутаты обсудят предоставление услуг поддержки лицам, пострадавшим от торговли людьми, и легальным иммигрантам.
Заседание комиссии начнётся в 10:00 и пройдёт в обществе «Приют “Безопасный дом”».
Общество «Приют “Безопасный дом”» предоставляет государственно оплачиваемые услуги социальной реабилитации лицам, пострадавшим от торговли людьми. Организация оказывает жертвам торговли людьми социальную, медицинскую, юридическую и психологическую помощь.
