Мигранты в Латвии тоже нуждаются в бюджетных средствах 0 419

Политика
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты в Латвии тоже нуждаются в бюджетных средствах
ФОТО: Youtube

Депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 19 ноября, будут обсуждать вопрос о предоставлении поддержки легальным иммигрантам, свидетельствует повестка заседания комиссии.

Предусмотрено, что во время заседания депутаты обсудят предоставление услуг поддержки лицам, пострадавшим от торговли людьми, и легальным иммигрантам.

Заседание комиссии начнётся в 10:00 и пройдёт в обществе «Приют “Безопасный дом”».

Общество «Приют “Безопасный дом”» предоставляет государственно оплачиваемые услуги социальной реабилитации лицам, пострадавшим от торговли людьми. Организация оказывает жертвам торговли людьми социальную, медицинскую, юридическую и психологическую помощь.

#права человека #Латвия #помощь #иммигранты #поддержка #мигранты #торговля людьми
Видео