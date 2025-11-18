Молодёжь чаще всего участвует в выборах, волонтёрской деятельности и общественных инициативах, но реже — в деятельности политических партий и протестных акциях, говорится в исследовании ассоциированного профессора Видземского университета Иевы Берзини «Патриотизм и национализм в гражданском образовании в Латвии», пишет LETA.

Политическое и гражданское участие молодёжи в Латвии различается. Чаще всего молодёжь участвует в выборах, однако часть участников исследования признались, что им мешает активно участвовать недостаток политических знаний или ощущение, что голос ничего не меняет. Часто мотивацией идти на выборы становится влияние родителей, а некоторые голосуют за тех, кого выбирают родители, поскольку сами не чувствуют себя достаточно информированными.

Помимо участия в выборах, многие молодые люди подписывают инициативы на портале "Manabalss.lv", жертвуют средства различным организациям или участвуют в волонтёрской работе, например, в молодёжных центрах или помогая беженцам из Украины. Некоторые отмечают, что такая активность изменилась во время пандемии, когда часть мероприятий проходила дистанционно.

Лишь часть участников исследования активно следят за политическими событиями, многие получают информацию только от друзей, семьи или через социальные сети. Некоторые признаются, что интересуются политическими вопросами лишь во время особых событий, например, выборов, или следят за ситуацией в общих чертах, чтобы не волноваться.

Исследование также показывает, что часть молодёжи участвует в защите прав меньшинств — например, поддерживают людей с инвалидностью или гомосексуальных друзей, однако большинство не сталкивались с подобными ситуациями или пока не видели необходимости действовать. Одна из участниц исследования отметила, что её родители научились понимать и защищать гомосексуальных людей, вдохновившись её дружбой с представителями ЛГБТ-сообщества.

В то же время исследование показывает, что часть молодёжи не чувствует себя достаточно компетентной для участия в политических партиях или в решении вопросов с государственными и самоуправленческими учреждениями. Участие в пикетах и протестных акциях также не является массовым, хотя некоторые признаются, что приняли бы участие, если бы тема была для них важна.

Ограниченное участие молодёжи в политических партиях в Латвии объясняется негативным восприятием политики, общественным отношением и опасениями за репутацию. Некоторые участники исследования считают, что участие в партии может вызвать негативное восприятие в обществе или критику в социальных сетях. Другие указывают на нехватку политических знаний или языковых навыков для представления интересов большого числа людей, а также на нежелание брать на себя серьёзную ответственность.

Большинство молодых людей не выражают свои политические взгляды в социальных сетях. Некоторые обсуждают политику в кругу друзей, но такая практика не распространена.

Учителя отмечают, что многие формы участия кажутся молодёжи символическими, особенно в школах нацменьшинств. В качестве положительного примера активного участия упомянут Даугавпилс, где самоуправление предоставляет молодёжи реальные возможности участвовать в процессе принятия решений.

Исследование о патриотизме и национализме в гражданском образовании в Латвии проведено в рамках проекта Латвийского научного совета «Патриотизм и национализм: мышление, установки и их влияние на развитие демократического гражданского общества».

Его цель — изучить, как эти формы национальной привязанности влияют на развитие демократического общества. Исследование проводилось в контексте российско-украинской войны, которая актуализировала вопросы национальной идентичности, готовности общества к кризисам и значения демократических ценностей.