Подсчитано, в каких учреждениях госуправления больше всего сотрудников 1 3297

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитано, в каких учреждениях госуправления больше всего сотрудников
ФОТО: LETA

На конец июня этого года наибольшее количество сотрудников в учреждениях государственной власти было в Государственной полиции, где работали 5286 человек, свидетельствуют обобщённые данные Государственной канцелярии, сообщает LETA.

При этом число штатных единиц в Государственной полиции было значительно выше — 6880.

В Службе государственных доходов на конец июня работали 3323 человека, число штатных единиц составляло 3643.

В Службе неотложной медицинской помощи на конец июня было занято 3299 человек, при этом число штатных единиц было меньше — 3182.

В целом в учреждениях государственной власти на конец июня работали 44 764 человека, а общее число штатных единиц составляло 49 684,1. По сравнению с концом декабря 2024 года, число занятых лиц выросло на 1,8%, а количество штатных единиц — на 0,4%.

Читайте нас также:
#кадры #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Лукавая методика подсчета: в РНП "работает" сотен пять руководящих бездельников на 200 человек дворников и сантехников. Но они не считаются госслужаими. Не считаются госслужащими и работники многочисленных агентств: к примеру, агентство по подготовке праздника песни (есть и такое) работает постоянно (а праздник раз в 4 года). Штат - под сотню человек, средняя зарплата - около 1000 евро (непонятно за что). И таких контор и конторок - тысячи...

    48
    1

