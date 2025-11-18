На конец июня этого года наибольшее количество сотрудников в учреждениях государственной власти было в Государственной полиции, где работали 5286 человек, свидетельствуют обобщённые данные Государственной канцелярии, сообщает LETA.

При этом число штатных единиц в Государственной полиции было значительно выше — 6880.

В Службе государственных доходов на конец июня работали 3323 человека, число штатных единиц составляло 3643.

В Службе неотложной медицинской помощи на конец июня было занято 3299 человек, при этом число штатных единиц было меньше — 3182.

В целом в учреждениях государственной власти на конец июня работали 44 764 человека, а общее число штатных единиц составляло 49 684,1. По сравнению с концом декабря 2024 года, число занятых лиц выросло на 1,8%, а количество штатных единиц — на 0,4%.