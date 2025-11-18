Премьер Эвика Силиня в интервью ТВ-24, обращаясь к жителям Латвии, отметила, что в 1918-м году тогдашние политики приняли смелое решение и сегодня у нас есть свое государство и свой флаг. "И мы тоже должны принимать такие решения, чтобы наши дети сказали: как хорошо, что мы в Европе, как хорошо, что мы помогали Украине и как хорошо, что она победила в войне, и как хорошо, что Латвия - свободна", - сказала глава правительства.

Эвика Силиня подчеркнула, что "Латвия - небольшая страна, но в нас есть упорство. Мы удержали латышский язык в этих геополитических условиях и это наша сила!"