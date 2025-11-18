Baltijas balss logotype
«Удержать латышский язык в этих геополитических условиях...» 2 1288

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Удержать латышский язык в этих геополитических условиях...»

Эвика Силиня высказала пожелание в связи с 18-м ноября.

Премьер Эвика Силиня в интервью ТВ-24, обращаясь к жителям Латвии, отметила, что в 1918-м году тогдашние политики приняли смелое решение и сегодня у нас есть свое государство и свой флаг. "И мы тоже должны принимать такие решения, чтобы наши дети сказали: как хорошо, что мы в Европе, как хорошо, что мы помогали Украине и как хорошо, что она победила в войне, и как хорошо, что Латвия - свободна", - сказала глава правительства.

Эвика Силиня подчеркнула, что "Латвия - небольшая страна, но в нас есть упорство. Мы удержали латышский язык в этих геополитических условиях и это наша сила!"

#образование #Украина #премьер #Латвия #Европа #свобода #язык #культура #геополитика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го ноября

    Наконец наступила пора признать украинский язык - вторым государственным языком Латвии, ибо флаг Украины находится на трибуне САЙМа на постоянной основе уже который год!

    2
    0
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Так говоря на латышском милостыню не подадут, не знает никто этого редкого языка. Может немножко об благосостоянии жителей подумать, а не только о флаге, гимне и языке. Все лозунги против русских и за латышский язык, а жрать то чего будете?

    15
    0

