В торжественной речи Ринкевич вспомнил трех жителей Латвии, убитых на фронтах Украины 4 1355

Политика
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В торжественной речи Ринкевич вспомнил трех жителей Латвии, убитых на фронтах Украины
ФОТО: president.lv

Главнокомандующий Латвии Эдгар Ринкеич выступил пред войсками в день провозглашения независимости Латвии. Приводим его речь.

– В сто седьмую годовщину провозглашения Латвии мы радуемся свободе и независимости. Мы чтим всех тех, кто стоял на страже государственности.

Безопасность — это уверенность в том, что дети могут расти в мире. Это уверенность в том, что наш язык, культура и демократия защищены. Безопасность — это уверенность в будущем.

Безопасность основывается на вложениях в укрепление наших оборонительных и устойчивых способностей. Это не только технологии. Безопасность — это человек. Солдат, который поклялся защищать свою страну. Надёжный союзник, готовый идти в бой плечом к плечу.

Безопасность — это обучение. Смело посмотрим на свои слабые места и укрепим себя. Будем учиться на опыте Украины и продолжим поддерживать Украину в борьбе с агрессором. И это совсем не просто. Иногда это очень больно. Пусть вечный покой будет Никите Слядзевскому, который погиб в мае этого года в бою в Луганской области, в Украине. В светлой памяти храним также Виталия Смирнова и Эдгара Платонова, погибших за мир в Украине в 2023 и 2024 годах. Безопасность — это также доверие к нашим вооружённым силам, нашим службам внутренних дел, нашим союзникам. Это сопротивление враждебным нам силам и их стремлению разрушить наше чувство общности.

Мы видим оперативный транспорт со спецсигналами и специализированным оборудованием у пограничников, пожарных-спасателей, полицейских и сотрудников скорой медицинской помощи. За каждым из вас стоит человек, который охраняет границу, спасает жизни и противостоит нарушениям закона. Это человек, который защищает своих сограждан. Спасибо вам всем за вашу бдительность и силу!

Солдаты, ополченцы, кадеты! Спасибо вам за мужество и службу! Вы охраняете границу и воздушное пространство, патрулируете Балтийское море и постоянно поддерживаете меры внутренней безопасности. Вы заботитесь о мире не только в Латвии, но и в других частях мира. Все вместе вы создаёте непрерывную оборонительную цепь — от самого опытного офицера и инструктора до юного гвардейца. Вы защищаете мир, рискуя своим здоровьем и жизнью. Командиры и солдаты союзных сил! Спасибо вам за присутствие и совместное укрепление безопасности Латвии и всего Альянса НАТО!

Спасатели, пограничники, полицейские и медики! Спасибо вам за службу!

Мы защитим то, что нам близко и дорого: свою семью, свою страну, свою свободу и независимость. У нас всё получится, если будем действовать спокойно, ответственно, без паники, преувеличений и тревоги о том, что будет, если будет.

Будем держаться своей цели! С гордостью будем праздновать свободу Латвии! И с ответственностью продолжим её защищать! Боже, благослови Латвию!

#граница #безопасность #независимость #память #оборона
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • VU
    Vards Uzvards
    19-го ноября

    Земля стекловатой - надо было на Украине оставить хероев гнить раз не захотели в Латвии жить.

    2
    0
  • п
    прохожий
    18-го ноября

    Ну да , ещё вам не хватало опыта Украины .

    4
    1
  • A
    Aleks
    18-го ноября

    Речь Ринкевича навеяла. СССР участвовал в разных конфликтах,но никогда это не выпячивалось и даже в Испанию бойцы ехали с паспортами испанцев.А все почему?Они напрямую не защищали Родину,а защищали геополитические интересы Союза,что не менее ценно,но не так . Какие геополитические интересы Латвии могли защитить эти три человека и погибли ли они за Латвию,а не за деньги??Риторический вопрос.. Поэтому акцентировать было глупо,но Ринкевич никогда не отличался умом и сообразительностью,но может такие и нужны?😈

    14
    3
  • A
    Aleks
    18-го ноября

    Было же фото с Киевской площади,где на фото погибших латышей было гораздо больше...?!Или озвучивать такие потери не комильфо?Тогда уж лучше было вообще не упоминать тех,кто погиб за чужую страну...

    45
    6
Читать все комментарии

