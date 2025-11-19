Baltijas balss logotype
«Когда латыши хватают друг друга за горло, в Кремле открывают шампанское» - руководитель центра НАТО 3 1089

Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Когда латыши хватают друг друга за горло, в Кремле открывают шампанское» - руководитель центра НАТО

Руководитель центра НАТО высказался по поводу политических страстей в Латвии вокруг Стамбульской конвенции.

Глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ прокомментировал эпопею вокруг Стамбульской конвенции. По мнению эксперта, мифы о Стамбульской конвенции придумали в Кремле, но а теперь это все подхватили латвийские политики.

И хотя Сартс полагает, что за нынешними политическими страстями в Латвии в связи с конвенцией, Россия не стоит, тем не менее такой раскол в обществе ей на руку.

"И если мы хватаем друг друга за горло, в ситуации, когда в любой момент может случиться акт саботажа, то в Кремле открывают шампанское", - предупредил эксперт.

#НАТО #мнения #Латвия #общество #кремль #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • полосатый конь
    полосатый конь
    20-го ноября

    В Кремле, когда наблюдают за тем, что происходит в Прибалтике, обычно крутят пальцем у виска. Особенно когда наблюдают за должностными лицами, которые как глупые малолетки, пытаются привлечь к себе внимание одевая цветные носочки с вызывающими надписями.

    10
    0
  • 010725
    010725
    20-го ноября

    Это беда - латышей в Латвии не хватает - хватать других латышей за горло. Казалось бы решение нашлось - хватать за горло русских. Правда, есть риски: где схватишь - там и отхватишь. Ведь не всякий латышский полковник или полковка рождены были хватами.

    10
    2
  • VS
    Vilis Skuja
    19-го ноября

    Не только за горло и за другие места хватают

    14
    2
Читать все комментарии

