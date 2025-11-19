Глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ прокомментировал эпопею вокруг Стамбульской конвенции. По мнению эксперта, мифы о Стамбульской конвенции придумали в Кремле, но а теперь это все подхватили латвийские политики.

И хотя Сартс полагает, что за нынешними политическими страстями в Латвии в связи с конвенцией, Россия не стоит, тем не менее такой раскол в обществе ей на руку.

"И если мы хватаем друг друга за горло, в ситуации, когда в любой момент может случиться акт саботажа, то в Кремле открывают шампанское", - предупредил эксперт.