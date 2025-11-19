Совет меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями (НПО) и Кабинетом министров зашел в тупик и еще не принял решения о кандидате на должность члена Совета общественных электронных СМИ (СОЭСМИ), сообщил агентству ЛЕТА заместитель руководителя совета Георг Рубенис.

На прошлой неделе Сейм отклонил уже второго кандидата, выдвинутого советом меморандума на пост члена СОЭСМИ, - на этот раз депутаты не поддержали Яниса Сиксниса.

Рубенис, который также возглавлял комиссию СОЭСМИ по отбору претендентов, подчеркнул, что организованный советом меморандума конкурс был открытым, а все процедуры - прозрачными. Кроме того, в состав комиссии вошли представители трех медиаорганизаций. "Так что это была не только оценка НПО или Госканцелярии. Сейчас есть ощущение, что мы зашли в тупик", - отметил Рубенис.

На следующей неделе назначено заседание совета по меморандуму. Рубенис надеется, что после него появится больше ясности, как действовать дальше.

Закон об общественных электронных СМИ и управлении ими не требует проведения конкурса на должность члена СОЭСМИ, однако совет меморандума принял решение о выборе кандидата на конкурсной основе еще в 2021 году, когда впервые возникла необходимость выдвинуть кандидатов на работу в СОЭСМИ.

Как сообщалось, 13 ноября большинство депутатов Сейма не поддержало утверждение Сиксниса в должности члена СОЭСМИ - это уже второй кандидат, выдвинутый советом НПО и Кабинета министров по сотрудничеству, которого парламент отклонил.