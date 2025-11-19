Baltijas balss logotype
Трамп и Зеленский поздравили Латвию с праздником, а Путин не поздравил

Политика
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и Зеленский поздравили Латвию с праздником, а Путин не поздравил

Поздравляя cо 107-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, многие зарубежные лидеры направили свои поздравления, сообщили в bb.lv в канцелярии президента ЛР.

«Наши страны уже более века выстраивают тесное партнёрство и дружбу. Я горжусь прогрессом, которого наши правительства вместе добились в вопросах энергетики и сотрудничества правоохранительных органов. Я также чрезвычайно высоко ценю стремление Латвии выделять до 2026 года пять процентов от ВВП на нужды обороны для поддержки трансатлантической безопасности и НАТО. Примите наши поздравления по случаю годовщины вашей независимости. Соединённые Штаты Америки — партнёр, союзник и друг Латвии», — говорится в поздравлении президента США Дональда Трампа.

«Отмечая 107-ю годовщину независимости Латвийской Республики, хочу выразить самые искренние поздравления и наилучшие пожелания вашей стране и её жителям — процветания и благополучия. Двусторонние отношения между Финляндией и Латвией за последние годы стали ещё теснее, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего углубления нашего сотрудничества. У меня остались особенно тёплые воспоминания о государственном визите в Латвию в сентябре», — пишет в поздравительном письме президент Финляндской Республики Александр Стубб.

«От имени всего французского народа и от себя лично для меня большая честь поздравить вас и весь латвийский народ с годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Франция высоко ценит дружбу с Латвией, основанную на нашей длительной общей истории, тесных двусторонних отношениях и стратегическом сотрудничестве, которое служит нашим интересам, безопасности Европы и поддержке Украины, столкнувшейся с агрессивной войной России», — говорится в поздравлении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Празднование 18 ноября — дня провозглашения независимости Латвийской Республики — символизирует непоколебимое стремление латвийского народа к свободе, самоопределению и построению собственного суверенного будущего. Мы, польский народ, отлично осознаём значение этого праздника. Наш общий исторический опыт, основанный на многолетних борьбах за независимость, сегодня служит прекрасной основой для развития взаимных отношений наших народов», — подчёркивает в поздравлении президент Польской Республики Кароль Навроцкис.

«Латвия — один из самых принципиальных партнёров и союзников Украины в борьбе за свободу, суверенитет и право самостоятельно определять своё будущее. Мы также ощущаем вашу полную поддержку стремления Украины стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Сердечно благодарю латвийский народ за непоколебимую поддержку и всестороннюю помощь. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы обязательно одержим победу над агрессором — Россией и её сторонниками, а также восстановим мир, стабильность и безопасность на европейском континенте», — говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Канада благодарна Латвии за гостеприимство, оказанное канадским и союзным военным. Присутствие бригады является сильным символом нашего единства и решимости перед лицом угроз европейской безопасности. Канада высоко ценит непоколебимую поддержку Латвии Украине и её жителям, в том числе тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за незаконного вторжения России. Лидерство и человечность, проявленные правительством и народом Латвии, отражают ценности, объединяющие наши страны», — сказано в поздравлении генерал-губернатора Канады Мэри Саймон.

Латвию в праздник также поздравили император Японии, король Испании, король Нидерландов, король Бельгии, король и наследный принц Саудовской Аравии, президент Эстонской Республики, президент Литовской Республики, президент Федеративной Республики Германия, президент Чешской Республики, президент Республики Корея и другие высокие зарубежные должностные лица.

Оставить комментарий

(16)
  • VS
    Vilis Skuja
    19-го ноября

    А с чем поздравлять за 35 лет полный аут

  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Главное Главные паздравили.Вот што важно.

  • Ч
    Чангл
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    А кто главные? Самые большие должники?

  • bt
    bory tschist
    19-го ноября

    _ можно только представить реакцию латышей на поздравление поздравлениe ... русского гитлера (от одного его вида большинство самих-русских, живущих в странах Балтии, – тошнит!)

  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    19-го ноября

    Ну как тебя беспокоит мнения русских,живущих в Балтии,ты лучше обеспокойся о том,что бы таких салоедов,сидящих на шее тех же русских и латышских налогоплательщиках не выперли в следующем году в окопы.Думаю,что прцентов этак 98 только мечтают об этом.

  • Ч
    Чангл
    bory tschist
    19-го ноября

    Тошнит от вас хохлов. Вы у себя срач навели, так ещё и сюда свиное рыло втыкнули

  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Вполне достаточно,что Латвию по своим каналам поздравил Главный раввин России из США Берл Лазар Два ,как говорится ,в одном...😀

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Стандартные поздравления администраций стран.

  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Безусловно, это называется дипломатическая вежливость. Для питерской шпаны из подворотни термин непостижим в принципе, поэтому чего от них ожидать-то.

  • Ч
    Чангл
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Сарказм. А Латвия поздравила Россию? Сам в свой сарказм и попал. Когда пишешь думай про что. Хотя у петуха нет мозгов, когда голову отрубят, ещё бегает

  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    С чем поздравлять? С равязанной преступной войной? Илис удачным попаданием их ракеты по украинской многоэтажке?

  • Ч
    Чангл
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Сарказм. А с чем Латвию поздравлять? Где независимость? Хоть один пример. Просто поржать

  • Е
    Ехидный
    19-го ноября

    читается между строк - раз не поздравил ,значит отдал приказ о вторжении !!! когда уже наши политики к проктологу обратятся - уже заколебал их зуд в жопе о предстоящей войне !!!

  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Кукушка хвалит петуха, за то , что хвалит он кукушку. ( Крылов)

  • Д
    Добрый
    Дед
    19-го ноября

    Не хвали больше кукушку

  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    19-го ноября

    Так он и не хвалил - больно немузыкально твоё кукуканье.

