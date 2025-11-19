«Наши страны уже более века выстраивают тесное партнёрство и дружбу. Я горжусь прогрессом, которого наши правительства вместе добились в вопросах энергетики и сотрудничества правоохранительных органов. Я также чрезвычайно высоко ценю стремление Латвии выделять до 2026 года пять процентов от ВВП на нужды обороны для поддержки трансатлантической безопасности и НАТО. Примите наши поздравления по случаю годовщины вашей независимости. Соединённые Штаты Америки — партнёр, союзник и друг Латвии», — говорится в поздравлении президента США Дональда Трампа.

«Отмечая 107-ю годовщину независимости Латвийской Республики, хочу выразить самые искренние поздравления и наилучшие пожелания вашей стране и её жителям — процветания и благополучия. Двусторонние отношения между Финляндией и Латвией за последние годы стали ещё теснее, и я с нетерпением ожидаю дальнейшего углубления нашего сотрудничества. У меня остались особенно тёплые воспоминания о государственном визите в Латвию в сентябре», — пишет в поздравительном письме президент Финляндской Республики Александр Стубб.

«От имени всего французского народа и от себя лично для меня большая честь поздравить вас и весь латвийский народ с годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Франция высоко ценит дружбу с Латвией, основанную на нашей длительной общей истории, тесных двусторонних отношениях и стратегическом сотрудничестве, которое служит нашим интересам, безопасности Европы и поддержке Украины, столкнувшейся с агрессивной войной России», — говорится в поздравлении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Празднование 18 ноября — дня провозглашения независимости Латвийской Республики — символизирует непоколебимое стремление латвийского народа к свободе, самоопределению и построению собственного суверенного будущего. Мы, польский народ, отлично осознаём значение этого праздника. Наш общий исторический опыт, основанный на многолетних борьбах за независимость, сегодня служит прекрасной основой для развития взаимных отношений наших народов», — подчёркивает в поздравлении президент Польской Республики Кароль Навроцкис.

«Латвия — один из самых принципиальных партнёров и союзников Украины в борьбе за свободу, суверенитет и право самостоятельно определять своё будущее. Мы также ощущаем вашу полную поддержку стремления Украины стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Сердечно благодарю латвийский народ за непоколебимую поддержку и всестороннюю помощь. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы обязательно одержим победу над агрессором — Россией и её сторонниками, а также восстановим мир, стабильность и безопасность на европейском континенте», — говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Канада благодарна Латвии за гостеприимство, оказанное канадским и союзным военным. Присутствие бригады является сильным символом нашего единства и решимости перед лицом угроз европейской безопасности. Канада высоко ценит непоколебимую поддержку Латвии Украине и её жителям, в том числе тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за незаконного вторжения России. Лидерство и человечность, проявленные правительством и народом Латвии, отражают ценности, объединяющие наши страны», — сказано в поздравлении генерал-губернатора Канады Мэри Саймон.

Латвию в праздник также поздравили император Японии, король Испании, король Нидерландов, король Бельгии, король и наследный принц Саудовской Аравии, президент Эстонской Республики, президент Литовской Республики, президент Федеративной Республики Германия, президент Чешской Республики, президент Республики Корея и другие высокие зарубежные должностные лица.