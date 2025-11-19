Baltijas balss logotype
«В страну проникают иммигранты!» - латышские националисты переключились на афганцев и африканцев 2 673

Политика
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «В страну проникают иммигранты!» - латышские националисты переключились на афганцев и африканцев

Депутаты могут создать еще одну парламентскую следственную комиссию.

Как уже сообщалось в Сейме создана парламентская следственная комиссия по расследованию причин удорожания тарифов предприятием "Ригас силтумс". Но близость выборов вынуждает политиков активизироваться еще сильнее, особенно в весьма востребованных у избирателей областях - например, в области борьбе с иммиграцией.

И вот уже депутаты Сейма от Национального объединения собирают подписи для создания новой следственной комиссии - теперь уже по противодействию "нашествия" иммигрантов из третьих стран.

"В Сейме будет создана парламентская комиссия по расследованию, чтобы ограничить иммиграцию!

В Латвии выдано более 105 000 видов на жительство иностранцам, но еще есть те, кто находится в нашей стране с выданными в Евросоюзе проездными документами и нелегалы. С каждым годом возможности ответственных служб контролировать растущее число таких лиц становятся все более ограниченными. Несмотря на это, МВД предполагает, что в последующие годы продолжит расти количество выданных видов на жительство, что в контексте низкой рождаемости приведет к замене нашего народа другими.

Необходимо изменить национальные и европейские правила, чтобы искоренить пробелы, через которые в нашу страну в большом количестве проникают иммигранты третьих стран. Еще есть время, чтобы предотвратить негативные побочные эффекты массовой иммиграции, которые настигли другие европейские страны", - заявил в социальных сетях депутат Национального объединения Янис Домбрава.

#выборы #мнения #Латвия #МВД #парламент #нелегалы #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vilis Skuja
    20-го ноября

    Так это хорошо убыль населения уменьшится

    5
    1
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Для этого все и задумано, вдруг прозревший господин Домбрава😀,а вы все язык да язык...Язык никуда не денется-относись к русским с уважением и почувствуешь все широту русской души... А хотите Хазарский Каганат?Так он присутствие латышей и русских не подрозумевает... Выбирайте...

    16
    2

