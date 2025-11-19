Верховный суд (ВС) выражает недоумение по поводу позиции и риторики Кабинета министров, распространяющей в публичном пространстве информацию о якобы чрезмерных требованиях ВС при подаче запроса на дополнительное финансирование определённых как приоритетные мер безопасности, сообщили агентству LETA в суде.

По заявлению суда, такую риторику использовала премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).

Как подчёркивает ВС, Кабинет министров в ответе на запрос Юридической комиссии Сейма указывает, что процесс подготовки этого проекта бюджета отличался от предыдущих лет, учитывая напряжённую внешнюю геополитическую ситуацию. ВС обращает внимание, что порядок подготовки проекта бюджета установлен нормативными актами и не может адаптироваться к каждой ситуации без внесения соответствующих изменений в нормативные акты.

«ВС не живёт в отрыве от государства и общества», – подчёркивают в суде, добавляя, что суд понимает и поддерживает приоритет финансирования безопасности и обороны в государственном бюджете и выражает солидарность с другими отраслями, которым придётся сократить свою текущую деятельность или, возможно, развитие. Поэтому суд также понимает и уважает, что ни судьям, ни сотрудникам суда, в том числе помощникам судей, в 2026 году не будет выделено дополнительное финансирование.

В суде подчёркивают, что, как и в предыдущие годы, в бюджете ВС на 2026 год основную статью расходов – 92,4% – составляет оплата труда. На товары и услуги предусмотрено 6,4% расходов – из них более 50% — на ИТ-решения, расходы на содержание которых в 2026 году только возрастут. Например, изменения в нормативных актах требуют заключения договора с оператором кибербезопасности, что является платной внешней услугой. На капитальные закупки предусмотрено 1,1%, а на международное сотрудничество – 0,1%.

Учитывая такую структуру, а также тот факт, что ВС и ранее формировал бюджет консервативно и не запрашивал и не накапливал избыточные средства, возможности существенно сократить расходы без влияния на основную деятельность суда ограничены. Тем не менее, тщательно проанализировав и пересмотрев финансовые позиции, ВС в солидарности с другими государственными учреждениями сократил расходы на 2026 год на 20 000 евро в статьях, связанных с обучением, командировками и международным сотрудничеством.

В бюджетном запросе ВС были предусмотрены два мероприятия, напрямую связанные с безопасностью. Первое — усовершенствование систем безопасности в помещениях Отдела по обеспечению режима секретности ВС, чтобы выполнить новые требования закона. Кабинет министров исключил этот пункт из запроса, из-за чего он не был подан в Сейм, несмотря на то, что эти средства были необходимы для выполнения установленных самим правительством стандартов безопасности в нормативных актах.

Суд подчёркивает, что принял решение реализовать это приоритетное мероприятие в соответствии с требованиями законодательства, перераспределив ресурсы от менее приоритетных действий. Это стало возможным, поскольку к концу года ожидается бюджетный остаток, а сумма сравнительно небольшая – 25 000 евро.

Второй приоритет касался обеспечения работы ВС в условиях потенциальных угроз, с подготовкой к сценарию, при котором будет нарушена ИТ-инфраструктура или станет невозможным доступ к зданию суда. На эти цели было запрошено 200 000 евро.

Для реализации этой меры ВС не может перераспределить средства от мероприятий, по которым прогнозируется неисполнение расходов. Это связано с тем, что организация столь масштабной закупки в оставшийся период бюджетного года – 1–2 месяца – невозможна.

Повышение безопасности ИТ-инфраструктуры ВС является важной мерой безопасности, и необходимое для этого финансирование на использование облачных сервисов не может зависеть от исполнения или неисполнения бюджета, что ВС не может спрогнозировать, подчёркивают в суде.

Суд призывает понять, что бюджетный запрос составляется для выполнения всех функций ВС.

При этом фактическое исполнение бюджета невозможно запланировать абсолютно точно, так как оно зависит от множества случайных факторов, добавляют в суде. Например, если сенатор уходит на пенсию в апреле, возникает вакансия, и формируется остаток бюджета. Конкурс на должность может занять до полугода и нередко завершается безрезультатно, после чего проводится повторный конкурс.

На исполнение бюджета влияют также текучесть кадров, отпуска сотрудников, оценки персонала, цены и сроки поставки товаров и услуг. Поэтому, хотя бюджет планируется на 100%, полностью его исполнить невозможно, и каждый год уровень неисполнения бюджета разный.

ВС обращает внимание, что бюджетный остаток перечисляется в Государственную кассу и никуда не исчезает. Также в суде отмечают, что годовые отчёты ВС Государственная контрольная служба всегда принимала и проверяла без замечаний.

«Таким образом, ВС не может принять публичные упрёки премьер-министра, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к суду, которое в последние годы существенно возросло», – подчёркивают в суде.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров призывает ВС в первую очередь пересмотреть свои расходы и оценить возможности перераспределения средств на неотложные приоритетные мероприятия из тех статей, по которым возникает неисполнение расходов. Об этом говорится в утверждённом правительством ответе на письмо Юридической комиссии Сейма и ВС о приоритетных мероприятиях суда и необходимом для их реализации финансировании.

При необходимости правительство призывает ВС подать предложения о перераспределении средств в рамках своего бюджета для рассмотрения в рамках второго чтения госбюджета на следующий год в Сейме.

В ответе на письмо Юридической комиссии Сейма Кабинет министров указывает, что процесс подготовки данного проекта бюджета отличался от предыдущих лет, учитывая напряжённую геополитическую обстановку и решения НАТО об увеличении оборонных расходов стран-членов.

Соответственно, на заседании 13 мая 2025 года правительство постановило, что с 2026 года будет стремиться к расходам в размере 5% от ВВП на нужды государственной обороны, достижение целей НАТО и обеспечение безопасности, а также военную помощь Украине.

Также было поручено повысить эффективность государственного сектора и сократить общие расходы правительства как минимум на 450 миллионов евро в 2026–2028 годах, в том числе не менее чем на 150 миллионов евро в 2026 году, чтобы в первую очередь обеспечить дополнительное финансирование обороны. Для выполнения этого задания в процессе подготовки проекта бюджета было принято несколько решений правительства о сокращении расходов государственного сектора.

При этом в письме правительства отмечено, что в Прогресcном отчёте по Фискально-структурному плану Латвии на 2025–2028 годы, рассмотренном правительством 15 апреля 2025 года, было констатировано, что при действующих прогнозах макроэкономического развития фискальное пространство на следующий бюджетный цикл является отрицательным. В соответствии с Законом о бюджете и финансовом управлении министерства и другие центральные государственные учреждения подают предложения о приоритетных мероприятиях и необходимом для их реализации финансировании только в том случае, если в последующие хозяйственные годы в соответствии с актуальными макроэкономическими прогнозами будут доступны средства.

Соответственно, на заседании правительства 25 июня 2025 года министерствам и другим центральным учреждениям было поручено не подавать предложения о приоритетных мероприятиях, а независимым учреждениям — рекомендовано воздержаться от подачи таких предложений.

Тем не менее в ответе правительства подчёркивается, что независимые учреждения имеют право подавать предложения о приоритетных мероприятиях, и их бюджетные запросы до подачи проекта бюджета в правительство не могут быть изменены без согласия подающего.

Соответственно, Министерство финансов обобщило все поданные независимыми учреждениями предложения по приоритетным мероприятиям и представило их на рассмотрение Кабинету министров 19 августа 2025 года. На рассмотрение этого вопроса были приглашены представители всех независимых учреждений.

Также на заседание Кабинета министров 22 сентября 2025 года, на котором рассматривалась информационная справка «О включаемых в законопроект о государственном бюджете приоритетных мероприятиях на 2026, 2027 и 2028 годы», были приглашены представители всех независимых учреждений. На этом заседании представитель ВС не воспользовался возможностью высказать своё мнение.

Дополнительно в ответе правительства указано, что согласно Закону о государственном бюджете на 2025 год, бюджет ВС на 2025 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 427 900 евро, тогда как фактическое исполнение бюджета ВС в 2024 году было на 959 800 евро меньше утверждённого плана. Также за девять месяцев 2025 года исполнение бюджета ВС составило только 65,5%, что соответствует примерно семи месяцам исполнения, из чего правительство сделало вывод, что, возможно, и в 2025 году будет наблюдаться неисполнение расходов по сравнению с утверждённым планом.

Для финансирования приоритетных мероприятий в 2026 году ВС запрашивает 609 990 евро, на 2027 год – 554 860 евро, а на 2028 и 2029 годы – по 0,5 млн евро. К основным мероприятиям отнесены поддержание конкурентоспособной системы вознаграждения для сотрудников ВС, на что ежегодно с 2026 по 2029 год необходимо 314 860 евро, а также обеспечение государственного эксперта в Директорате по исследованиям и документации Суда Европейского союза, для чего необходимо 55 130 евро в 2026 году. Кроме того, по 30 000 евро в 2026 и 2027 годах требуется на усовершенствование систем безопасности помещений Отдела по обеспечению режима секретности.

В конце сентября председатель ВС Айгар Струпишс на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) отметил, что ВС также планирует заморозить зарплаты, одновременно пояснив, что есть приоритеты, от которых суд не может отказаться — например, 30 000 евро на обеспечение режима секретности в помещениях, а также около 200 000 евро на перенос ИТ-систем на размещённые за рубежом серверы.

Одновременно Струпишс признал, что административные расходы ВС можно сократить на 20 000 евро за счёт обучения и командировок.