Вопрос общественного транспорта достался в наследство от предыдущих министров — Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса (Нацобъединение), заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") на заседании Сейма, где рассматривался вопрос о выражении ему недоверия, сообщает ЛЕТА.

Швинка подчеркнул, что при его предшественниках были заключены договоры на пассажирские перевозки с 11 перевозчиками по 16 лотам — в 2020 году семь договоров, в 2021 году два, в 2023 году ещё семь, а в 2024 году два договора были заключены прямым назначением.

В этом году была проведена индексация договоров 2020 года, в следующем году планируется индексация договоров 2021 года. Швинка раскритиковал четырёхлетний механизм индексации, назвав его ошибочным, так как договоры были разработаны без учёта рыночных колебаний.

По его словам, перевозчики, заключившие договоры в 2023 году, уже знали экономическую ситуацию и предлагали демпинговые цены.

Швинка указал, что в договорах следовало предусмотреть ежегодную индексацию и иные требования к автобусам для обеспечения качества услуг. Он призвал тех перевозчиков, которые не могут выполнить условия договоров, договориться о расторжении, чтобы Автотранспортная дирекция (АТД) могла объявить новые закупки с лучшими условиями и оплатой труда для водителей. Обществу нужны перевозчики, которые обеспечивают безопасную и качественную услугу, подчеркнул министр.

Он также отметил, что цена за километр устанавливается в условиях свободной конкуренции, а не регулируется государством, поэтому изменить её министр не может. Швинка намерен объявить новые закупки, соответствующие текущей рыночной ситуации, найти правовое регулирование для компенсации убытков, начать цифровизацию, разработать стратегии по коммерческим и региональным маршрутам, а также ввести "транспорт по запросу" в рамках Социального климатического фонда.

Как уже сообщалось, сегодня на заседании Сейма депутаты рассматривали подготовленный оппозицией проект решения о выражении недоверия Швинке.

Проект был подан оппозиционными депутатами в связи с предоставлением автобусных перевозок на маршрутах регионального значения.

На прошлом заседании Сейма запрос поддержало большинство парламентариев. За него проголосовали 46 депутатов от оппозиции, в том числе Скайдрите Абрама, избранная от "Прогрессивных", а коалиции удалось собрать лишь 43 голоса против. Обычно голосующий вместе с коалицией депутат Олег Буров на этот раз в голосовании не участвовал.

Депутаты партии "Латвия на первом месте" обратились к министру сообщения с требованием объяснить и обосновать решения, связанные со значительным сокращением автобусных рейсов на региональных маршрутах. Они выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут привести к серьёзным последствиям в регионах, особенно в сельской местности, где общественный транспорт играет важную роль в обеспечении мобильности населения.

В запросе подчёркивалось, что планируемое сокращение рейсов на 16%, или более чем на 11 миллионов километров, может серьёзно повлиять на пассажиров, особенно на социально уязвимые группы. Министерству сообщения депутаты вменяли бездействие, игнорирование рекомендаций Министерства финансов и Бюро по надзору за закупками о возможных изменениях в договорах.

Депутаты требовали разъяснений по процедурам расторжения договоров, условиям новых конкурсов, решению проблемы нехватки водителей, а также по планируемым компенсирующим мерам, таким как транспорт по запросу. Кроме того, в запросе был поставлен вопрос о том, как эти решения соответствуют заявленным государственным целям в области регионального развития и социальной интеграции.

Субсидируемая сеть автобусных маршрутов регионального значения на следующий год запланирована в объёме 56,145 миллиона километров, что на 11,06 миллиона километров, или 16%, меньше по сравнению с прогнозом на 2025 год, постановил Совет по общественному транспорту.

Предполагается, что в каждой части маршрутной сети будут сокращены рейсы или их части с низкими показателями рентабельности и числом перевезённых пассажиров.