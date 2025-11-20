Baltijas balss logotype
Коалиция стала непредсказуемой - глава фракции

Политика
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Коалиция стала непредсказуемой - глава фракции
ФОТО: LETA

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Однако в коалиционном договоре указано, что фракции партнеров по сотрудничеству и входящие в них депутаты не предлагают и не поддерживают проекты решений Сейма о выражении недоверия Кабинету министров, премьер-министру или отдельным министрам.

Комментируя голосования депутатов Улдиса Аугулиса (СЗК) и Яниса Вуцанса (СЗК) по вопросу об отставке Швинки, руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев выразил мнение, что оно связано "только и исключительно с вопросом о долгах Вентспилсского порта". "Это подтверждает, что принципиальная позиция нашей партии и министра по противодействию узкому лоббированию интересов является неудобной", - заявил депутат.

"То, что два депутата коалиции поддержали отставку министра, свидетельствует о том, насколько непредсказуемой стала коалиция. В этом контексте следует отметить, что если бы в Сейме состоялось голосование об отставке министра земледелия Арманда Краузе (СЗК), я уже не смог бы спрогнозировать позицию фракции "Прогрессивных"", - сказал Шуваев.

Как сообщалось, большинство парламентариев сегодня отклонило подготовленный оппозиционными депутатами проект решения о вотуме недоверия министру сообщения Швинке ("Прогрессивные").

За отставку Швинки проголосовали в том числе два депутата от коалиции - Аугулис и Вуцанс.

#депутаты #коалиция #парламент #голосование #отставка #политика
Оставить комментарий

Видео