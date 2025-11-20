Для усиления военной безопасности Латвии необходимо демонтировать хотя бы те ширококолейные железнодорожные пути восточнее Даугавпилса, которые не используются, поскольку без железной дороги возможности России осуществить вторжение в Латвию существенно осложняются, заявил в интервью агентству LETA исследователь в области международных отношений и обороны Колин Смит.

Он время от времени задаёт латвийским должностным лицам вопрос, почему Латвия до сих пор не ликвидировала старую железнодорожную линию вдоль границы.

«Там 40 километров железнодорожных путей широкой российской колеи. Если вы её не используете, не осуществляете поставки в Россию – а вы этого не делаете – и не покупаете товары из России – чего тоже не делаете, то зачем вам вообще эта железная дорога? Просто избавьтесь от неё!» – подчеркнул Смит.

По его анализу хода войны в Украине, именно железная дорога была единственной причиной, по которой Россия смогла добиться того, чего она добилась в первые шесть месяцев войны и даже позже, после отступления и сосредоточения сил вокруг Донецка.

«Единственная причина, по которой они до сих пор могут снабжать своих солдат, – это использование железной дороги. Именно так воюет Россия – с помощью железной дороги. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, ликвидируйте свои железнодорожные пути с российской шириной колеи. Избавьтесь от них», – заявил Смит агентству LETA.

По его мнению, все железнодорожные пути, расположенные восточнее Даугавпилса, должны быть ликвидированы, а оставить следует только действительно необходимые – те, что ведут на запад и юг от Даугавпилса.

Эксперт выразил понимание по поводу того, что строительство новой железной дороги европейской колеи занимает так много времени, но подчеркнул, что такая железная дорога необходима Латвии по многим причинам, не только военным.

«Для интеграции экономики железная дорога европейской колеи открывает гораздо больше возможностей для перевозки товаров между экономиками трёх балтийских стран, нежели морской транспорт. Да, судоходство по-прежнему остаётся самым дешёвым способом доставки, но железная дорога однозначно более необходима с военной точки зрения», – сказал Смит.

Отвечая на вопрос о различных провокациях России на Западе, эксперт согласился, что их цель – проверить, какой будет реакция НАТО и стран альянса – как коллективно, так и индивидуально.

«Думаю, это признак того, что Россия не достигает своих целей в Украине, поэтому ей нужно что-то другое, о чём говорить со своим населением. Всё это очень связано с внутренней аудиторией. Какое послание может Кремль направить всей России? Они до сих пор не победили в Украине. Они продолжают утверждать, что победят, но не побеждают. Им нужен новый нарратив», – считает Смит.

В попытках России запугать Запад своими дронами эксперт видит определённую основу, поскольку сейчас Украина и Россия являются двумя ведущими в мире экспертами в области ведения войны с использованием беспилотников.

«НАТО пока не стало экспертом в дроновой войне. Возможно, Китай тоже знает многое об использовании беспилотников в военных действиях, но этого никто точно не знает, потому что мы ничего не видели. Они этого не делали, а пока ты этого не делаешь – ты ничему не учишься. Ничто не похоже на сражение, пока ты сам в нём не побывал, а на данный момент в реальных боях участвуют только Украина и Россия», – отметил Смит.