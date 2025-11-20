Швинка получил наследство

Отметим, что неприятности у главы минсообщений случились еще на минувшей неделе, когда — впервые за долгие, долгие годы! - депутаты проголосовали за обоснованность запроса министру сообщений по поводу проблем (читай — бардака) в организации пассажирских перевозок в регионах.

И вот вчера на пленарном заседании оппозиция устроила министру сообщений «разбор полетов». Сперва министру была предоставлена возможность по существу ответить на данный запрос депутатов, после чего авторы запроса принялись ругать министра на чем свет стоит. Затем парламент рассмотрел подготовленный опять-таки оппозицией проект Сейма о поручении министерству сообщений разработать план действий в связи с изменениями в маршрутах движения общественного транспорта. И на десерт был представлен проект постановления парламента о выражении недоверия министру сообщений. Но обо всем по порядку.

Сам «виновник торжества» Атис Швинка («Прогрессивные») занял удобную позицию: мол, не виноватый я, я тут вообще недавно и просто получил очень плохое наследство от предшественников — Швинка «не поленился» даже перечислить всех прежних руководителей ведомства, которые, по мнению Швинки, и развели бардак и хаос в системе общественного транспорта.

Из пункта А в пункт «никуда»

Чтобы точно спланировать в Латвии маршруты регионального общественного транспорта, необходимо получить все возможные данные, которые есть - пассажиропотоки на каждой остановке, данные мобильных телефонов, демографические данные, единые кассовые данные, а также предоставленную самоуправлениями информацию. В эти данные я хотел бы включить и автобусы для школьников», - вещал министр. Примечательно, что министр почему-то уходил от конкретики, а именно — почему из пункта А нельзя добраться до пункта Б и когда ситуация будет исправлена.

Независимый депутат Виктория Плешкане рассказала об отмене десятков автобусных рейсов в Латгалии, коммерческие же рейсы не гарантируют регулярности — один раз автобус едет, а другой раз — нет.

Андрис Кулбергс (Объединенный список) отметил, что если нет нормального транспортного сообщения с регионами, то «значит нет возможности жить в регионах и, например, работать в городах или столице, и везти деньги обратно. Мы просто уничтожим эти регионы».

Дырка вместо бублика

После долгих дебатов своеобразный итог подвел один из авторов инициативы о выражении недоверия министру сообщений Линда Лиепиня : «И такой человек работает в правительстве Силини! У меня очень простой вопрос: вы умеете читать, господин министр? Прежде чем вы пришли сегодня на заседание Сейма, вы прочитали, по какому вопросу вы должны были дать конкретные ответы депутатам Сейма? Это был конкретный запрос, название которого - «Об оказании услуг общественного транспорта автобусами на маршрутах регионального значения». Так просто. Вместо того чтобы показать, что свою отрасль знаете лучше, чем депутат Виктория Плескане, вы предпочли быть дырой от бублика, который не говорит абсолютно ничего о запросе. Абсолютно ничего!»

Впрочем, на сей раз сместить министра не удалось — за отставку Швинки проголосовали 45 депутатов, против — 47 депутатов, а еще один слуга народа воздержался. Однако едва ли Швинка и его однопартийцы особо радовались результатам голосования, поскольку оказалось, что за отставку министра проголосовали и два депутата от входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян — Улдис Аугулис и Янис Вуцанс!

Очевидно, что «прогрессивные» снова будут возмущены действиями партнеров в лице Союза зеленых и крестьян и потребуют объяснений по поводу грубейшего нарушения коалиционного договора.

Улдис Аугулис, который, кстати, сам был министром в правительстве Силини (возглавлял минблаг), а в прошлые годы руководил министерством сообщений, пояснил свою позицию: “Cокращение общественного транспорта в регионах намного больше, чем публично упомянутые 16%. В Видземе оно достигает 23,6%, в Мадонском крае — около 30%, а на маршрутах Огре и Айзкраукле из 530 рейсов остался только 281, то есть сокращение уже на 53%. Такая ситуация существенно влияет на возможности жителей попасть к врачу или в другие учреждения, особенно в регионах… Министр не управляет отраслью, и в ближайшее время намечены встречи с перевозчиками и профсоюзом, чтобы оценить ситуацию более точно.»

Правительство Силини пока продолжает работу — во всяком случае, до принятия бюджета-2026, то есть до 4-5 декабря.