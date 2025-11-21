Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сартс: Россия хочет контролировать население через искусственный интеллект 2 687

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сартс: Россия хочет контролировать население через искусственный интеллект
ФОТО: LETA

Искусственный интеллект (ИИ) преобразует то, как люди принимают решения, заявил на проходящем сегодня в Рижском замке форуме, посвященном влиянию ИИ на государственную конкурентоспособность, безопасность и систему публичного управления, директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

н отметил, что ИИ гораздо в большей степени влияет на формирование представлений о реальности, чем любые социальные сети. По словам Сартса, существует ряд исследований, показывающих, что искусственный интеллект способен убеждать людей эффективнее, чем сами люди. "Конечно, эксперты высшего класса превзошли бы ИИ, но все равно он очень убедителен", - сказал Сартс.

Он также отметил, что люди используют ИИ как модель отношений. Уже есть данные, показывающие, что люди буквально влюбляются в системы искусственного интеллекта. "Они формируют глубокое притяжение, и это происходит прямо сейчас", - заявил Сартс. По его мнению, это свидетельствует о том, что потенциал влияния ИИ будет только расти.

Сартс подчеркивает, что этому влиянию подвержены демократические общества с зависимостью от свободного информационного потока. Такие страны, как Россия или Китай, рассматривают ИИ как инструмент, способный обеспечить контроль за населением, добавил он.

Будущей основой информационной инфраструктуры, по мнению эксперта, станут не социальные сети или интернет, а именно ИИ: "В конечном итоге у каждого из нас будут собственные системы ИИ, которые приведут нас к пониманию мира".

Сейчас важно понять, как подготовиться к эффективному взаимодействию с ИИ, подчеркнул Сартс, отметив, что именно этот вопрос вызывает у него наибольшие опасения.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #безопасность #технологии #Китай #Россия #демократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Так и хочется сказать:"Лишь ты, лысый урод. Какое твое собачье дело что и как Россия хочет и будет делать?!".

    20
    1
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    А такая же власть в Латвии ,как и в России,не хочет контролировать население?!?! А чего ж тогда так боятся свободы слова,если не хотят контролировать,?Много есть зачем и как это объяснить как не контроль?😈👽

    24
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео