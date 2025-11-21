Искусственный интеллект (ИИ) преобразует то, как люди принимают решения, заявил на проходящем сегодня в Рижском замке форуме, посвященном влиянию ИИ на государственную конкурентоспособность, безопасность и систему публичного управления, директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

н отметил, что ИИ гораздо в большей степени влияет на формирование представлений о реальности, чем любые социальные сети. По словам Сартса, существует ряд исследований, показывающих, что искусственный интеллект способен убеждать людей эффективнее, чем сами люди. "Конечно, эксперты высшего класса превзошли бы ИИ, но все равно он очень убедителен", - сказал Сартс.

Он также отметил, что люди используют ИИ как модель отношений. Уже есть данные, показывающие, что люди буквально влюбляются в системы искусственного интеллекта. "Они формируют глубокое притяжение, и это происходит прямо сейчас", - заявил Сартс. По его мнению, это свидетельствует о том, что потенциал влияния ИИ будет только расти.

Сартс подчеркивает, что этому влиянию подвержены демократические общества с зависимостью от свободного информационного потока. Такие страны, как Россия или Китай, рассматривают ИИ как инструмент, способный обеспечить контроль за населением, добавил он.

Будущей основой информационной инфраструктуры, по мнению эксперта, станут не социальные сети или интернет, а именно ИИ: "В конечном итоге у каждого из нас будут собственные системы ИИ, которые приведут нас к пониманию мира".

Сейчас важно понять, как подготовиться к эффективному взаимодействию с ИИ, подчеркнул Сартс, отметив, что именно этот вопрос вызывает у него наибольшие опасения.