Надежды премьера на то, что перед принятием бюджета в правящей коалиции наступит временное затишье не оправдались. Вчера, как мы уже сообщали, сразу два депутата Сейма от входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян - Янис Вуцанс и Улдис Аугулис, - поддержали инициативу оппозиции о выражении недоверия министру сообщений Атису Швинке ("Прогрессивные"). И только из-за того, что несколько оппозиционных депутатов отсутствовали на заседании, Швинке удалось сохранить свой пост. Но радоваться ему рано: "зеленые крестьяне" вовсе не намерены "жалеть" главу минсообщений, который разозлил партнеров по правительству и своим отказом списать долги Вентспилского порта.

Как уже сообщалось, сегодня состоится внеочередное заседание правления Союза зеленых и крестьян, на котором будет обсуждаться в том числе и возможное требование отставки Швинки. Перед заседанием правления депутат Сейма Улдис Аугулис выступил с заявлением, призвав Швинку уйти в отставку.

"Крах региональной системы пассажирских перевозок четко подтверждает неспособность министра сообщения Атиса Швинки обеспечить управление отраслью. Нынешняя ситуация существенно угрожает мобильности населения, социальной безопасности и развитию регионов. Это уже не проблема отдельных самоуправлений, а из-за невезения министра сообщения был запущен кризис государственного уровня...

Проблемы не только в общественном транспорте, они характеризуют всю отрасль. Проект «Rail Baltica», который должен был быть опорой модернизации, превращен в хаотичный, неуправляемый и невнятный процесс. Нет сомнений, что уже совсем скоро мы снова услышим о том, что «airBaltic» нужны еще десятки, а то и сотни миллионов господдержки, но все еще без гарантии за результат. Это подтверждает неспособность руководить стратегически значимыми проектами и свидетельствует о системном кризисе управления", - говорится в заявлении У. Аугулиса.

Вопрос сейчас не в том, развалится ли правительство Силини, а в том, когда это случится - до принятия бюджета, или сразу после.