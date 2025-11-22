Правительство может перераспределить более миллиона евро между бюджетными программами и подпрограммами Министерства культуры (МК), направив средства на культурное образование, нужды Рижского цирка и высших учебных заведений, следует из аннотации к подготовленному министерством проекту нормативного акта, сообщает LETA.

МК указывает, что в бюджетных программах «Культурное образование» и «Культурное наследие» была зафиксирована экономия средств государственного бюджета в размере 1 035 372 евро.

В программе «Культурное наследие» в 2025 году потребуется меньше финансирования, чем планировалось, на содержание экспозиции Латвийского национального музея литературы и музыки на улице Марсталю, 6. Поэтому сэкономленные 72 288 евро предлагается направить на юридические и экспертные расходы государственного предприятия «Рижский цирк», а также на обеспечение программы современного танца.

В рамках программы «Культурное образование» МК, проанализировав исполнение бюджета за девять месяцев, выявило остаток в размере 961 431 евро от запланированного финансирования для программ профессионального и профессионально-ориентированного образования, учреждённых самоуправлениями и частными организациями. Это связано с поправками в правила Кабинета министров, регулирующими порядок государственного финансирования программ профессионально-ориентированного образования в области искусства, музыки и танца, а также с передачей финансирования от Латвийского национального центра культуры.

МК предлагает перераспределить сэкономленные средства в рамках ведомства следующим образом:

– 73 941 евро направить на юридические и экспертные расходы «Рижского цирка» и обеспечение программы современного танца в подпрограмме «Искусство и литература»,

– 7260 евро — на приобретение дефибрилляторов для четырёх профессиональных средних учебных заведений, подчинённых министерству,

– 160 240 евро — на расходы по созданию учебной программы по анимации в Латвийской академии культуры (ЛАК) и Латвийской художественной академии (ЛХА),

– 793 931 евро — на единовременные неотложные расходы для обеспечения учебного процесса в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, ЛХА и ЛАК.