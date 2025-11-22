Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры 0 214

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

Правительство может перераспределить более миллиона евро между бюджетными программами и подпрограммами Министерства культуры (МК), направив средства на культурное образование, нужды Рижского цирка и высших учебных заведений, следует из аннотации к подготовленному министерством проекту нормативного акта, сообщает LETA.

МК указывает, что в бюджетных программах «Культурное образование» и «Культурное наследие» была зафиксирована экономия средств государственного бюджета в размере 1 035 372 евро.

В программе «Культурное наследие» в 2025 году потребуется меньше финансирования, чем планировалось, на содержание экспозиции Латвийского национального музея литературы и музыки на улице Марсталю, 6. Поэтому сэкономленные 72 288 евро предлагается направить на юридические и экспертные расходы государственного предприятия «Рижский цирк», а также на обеспечение программы современного танца.

В рамках программы «Культурное образование» МК, проанализировав исполнение бюджета за девять месяцев, выявило остаток в размере 961 431 евро от запланированного финансирования для программ профессионального и профессионально-ориентированного образования, учреждённых самоуправлениями и частными организациями. Это связано с поправками в правила Кабинета министров, регулирующими порядок государственного финансирования программ профессионально-ориентированного образования в области искусства, музыки и танца, а также с передачей финансирования от Латвийского национального центра культуры.

МК предлагает перераспределить сэкономленные средства в рамках ведомства следующим образом:

– 73 941 евро направить на юридические и экспертные расходы «Рижского цирка» и обеспечение программы современного танца в подпрограмме «Искусство и литература»,

– 7260 евро — на приобретение дефибрилляторов для четырёх профессиональных средних учебных заведений, подчинённых министерству,

– 160 240 евро — на расходы по созданию учебной программы по анимации в Латвийской академии культуры (ЛАК) и Латвийской художественной академии (ЛХА),

– 793 931 евро — на единовременные неотложные расходы для обеспечения учебного процесса в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, ЛХА и ЛАК.

Читайте нас также:
#образование #цирк #Латвия #бюджет #культура #анимация #танец #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Новый авиамаршрут на карте? Латвия готовит соглашение о полётах в Гану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео