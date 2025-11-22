Baltijas balss logotype
Латвийская приграничная зона — это Советская Латвия, - офицер Земессардзе

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская приграничная зона — это Советская Латвия, - офицер Земессардзе

Саботаж и провокации, совершаемые Россией против западных стран, становятся всё более настойчивыми и скрытными, и не всегда они исходят непосредственно от Кремля — зачастую их реализуют с помощью внутренних агентов, заявил в передаче TV24 «Актуальное о военных действиях в Украине» майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, пишет LA.lv.

«Мы видим, что эти дроны, появляющиеся возле военных баз, непосредственно не из России — за всем этим стоит работа внутренней агентуры. То же самое касается поджогов и различных диверсий, направленных против Запада — во всём этом ощущается русский след», — сказал он.

Слайдиньш указал, что, хотя в Латвии и Эстонии не ощущается прямых попыток российской диверсии, сторонники России всё ещё находятся среди нас.

«Бурление уже происходит. Понятно, что сейчас наши органы безопасности работают над тем, чтобы не допустить какие-либо действия, но они никуда не делись — они всё ещё здесь», — отметил Слайдиньш.

Особую тревогу у него вызывает латвийский приграничный регион, где до сих пор живы ностальгия по Советскому Союзу и представление о дружбе с Россией как об единственном пути развития.

«В прошлом году я ездил вдоль границы. Там до сих пор — Советская Латвия. Как бы ни старались наши политики это не признавать, но латвийская приграничная зона — это Советская Латвия. Люди там считают, что нужно дружить с Россией, латышского языка они не знают, работы у них нет, а развитие и улучшения они видят только в сотрудничестве с Россией», — признал майор НВС.

LA.lv

(9)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Отправить в Латгалию наших Добрых Сарказмов для переубеждения населения. Если в первую неделю их ссаными тряпками не погонят, лет за 150 убедят в чем-нибудь...

    35
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Что вы ? Нельзя ! Могут покалечить. Кто нас тогда смешить будет ? Где вы ещё найдёте таких, йододефицитных ?

    31
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Действительно - извините, не подумал. :) Таких клоунов беречь надо - где же еще таких альтернативно одарённых найдёшь? А если появляются, так сразу в Еврокомиссию метят - Кая Каллас, Анналена Бербок, наша Байба Браже... Да они все - женщины! Неужели наши Добрые сарказмы пол поменяли?! Жуть какая... :)

    19
    1
  • 22-го ноября

    Мне просто интересно,Слайдыньш,ты более трех лет говорил нам как Украина побеждает. Ты трепло или ничего не понимаешь в войне?

    50
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Он не трепло - он честный повар при армии. И про устройство гамбургера готов тебе докладную на 30 листов написать. А в остальном он разбирается как известное животное в апельсинах.

    27
    1
  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Ну, а как он хотел, чтобы такие как он делали людям плохо, а эти люди его любили и уважали? Звиняйте, по поводу боязни с русскими не очень. Испугаться любой сможет, но подлянкой ответит обязательно, боятся латышей, а тем более уважать не будут, тем более исполнять латышские противозаконные законы. У русских главный закон-справедливость, даже, иногда не по делу и в ущерб к себе, но латышам это действительно понять сложно, не по глупости, а ментальность другая.

    46
    2
  • lo gos
    lo gos
    22-го ноября

    Генерал по поеданию чизбургеров,

    48
    2
  • A
    Aleks
    22-го ноября

    Чего,чего,а экспертов в Латвии вагон и маленькая тележка...То люди с улицы были экспертами по Ковиду,теперь все спецы по боевым действиям и России..😋😂

    55
    2
  • Е
    Ехидный
    22-го ноября

    с утра увидел этого говоруна - весь день наперекосяк !!! чувак из категории вояк , которые всю жизнь на складе отираются , а в разговоре в одиночку девизии громили !!!!

    58
    1
