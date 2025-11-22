Саботаж и провокации, совершаемые Россией против западных стран, становятся всё более настойчивыми и скрытными, и не всегда они исходят непосредственно от Кремля — зачастую их реализуют с помощью внутренних агентов, заявил в передаче TV24 «Актуальное о военных действиях в Украине» майор НВС, офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, пишет LA.lv.

«Мы видим, что эти дроны, появляющиеся возле военных баз, непосредственно не из России — за всем этим стоит работа внутренней агентуры. То же самое касается поджогов и различных диверсий, направленных против Запада — во всём этом ощущается русский след», — сказал он.

Слайдиньш указал, что, хотя в Латвии и Эстонии не ощущается прямых попыток российской диверсии, сторонники России всё ещё находятся среди нас.

«Бурление уже происходит. Понятно, что сейчас наши органы безопасности работают над тем, чтобы не допустить какие-либо действия, но они никуда не делись — они всё ещё здесь», — отметил Слайдиньш.

Особую тревогу у него вызывает латвийский приграничный регион, где до сих пор живы ностальгия по Советскому Союзу и представление о дружбе с Россией как об единственном пути развития.

«В прошлом году я ездил вдоль границы. Там до сих пор — Советская Латвия. Как бы ни старались наши политики это не признавать, но латвийская приграничная зона — это Советская Латвия. Люди там считают, что нужно дружить с Россией, латышского языка они не знают, работы у них нет, а развитие и улучшения они видят только в сотрудничестве с Россией», — признал майор НВС.

