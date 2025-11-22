Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ни дня без перепалки - скандалы во власти продолжаются! 0 491

Политика
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

"Зеленые крестьяне" надеялись устроить "разбор полетов" уже в ближайший понедельник. Но премьер еще будет находиться... в Ватикане.

Скандал в "благородном семействе" продолжается! Напомним, что в пятницу "зеленые крестьяне" устроили очередной бунт на корабле, потребовав выделить финансирование на обеспечение пассажирских перевозок в провинции. Они четко дали понять, что если деньги не будут найдены, то правительству Силини придет конец. А для начала при помощи оппозиции будет снят министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные").

"Прогрессивные" тоже в долгу не остаются и обвиняют лидера Союза зеленых и крестьян Армандса Краузе в том, что он на посту министра земледелия пытается действовать в духе политики 90-ых годов. "Прогрессивные" обвиняют минземледелия в том, что они за госсчет создали особо благоприятные условия частным коммерсантам - компаниям по деревообработке.

Сам же А. Краузе обещал сложившуюся ситуацию с пассажирскими перевозками обсудить на коалиционном совете в понедельник, 24-го ноября, в присутствии премьера. Видимо, политик был не в курсе, что Эвика Силиня находится с визитом в Ватикане и посему заседание коалиционного совета пока не планируется.

Впрочем, скорее всего, это заседание может пройти во вторник - перед заседанием правительства. Очевидно одно: премьеру и министру финансов, чтобы спасти правительство и обеспечить принятие бюджета, предстоит найти еще несколько миллионов евро на пассажирские перевозки. Один из вариантов, которые предлагают "зеленые крестьяне", - отобрать у проекта Rail Baltica. Но против этого, скорее всего, будут возражать "прогрессивные".

Война нервов в коалиции продолжается и вопрос в том, у кого нервы сдадут первыми. По слухам, премьер Эвика Силиня уже близка к тому, чтобы поставить вопрос ребром: партнеры еще готовы "держать" это правительство или "пора расходиться".

Читайте нас также:
#финансы #бюджет #коалиция #оппозиция #министры #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео