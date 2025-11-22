"Зеленые крестьяне" надеялись устроить "разбор полетов" уже в ближайший понедельник. Но премьер еще будет находиться... в Ватикане.

Скандал в "благородном семействе" продолжается! Напомним, что в пятницу "зеленые крестьяне" устроили очередной бунт на корабле, потребовав выделить финансирование на обеспечение пассажирских перевозок в провинции. Они четко дали понять, что если деньги не будут найдены, то правительству Силини придет конец. А для начала при помощи оппозиции будет снят министр сообщений Атис Швинка ("Прогрессивные").

"Прогрессивные" тоже в долгу не остаются и обвиняют лидера Союза зеленых и крестьян Армандса Краузе в том, что он на посту министра земледелия пытается действовать в духе политики 90-ых годов. "Прогрессивные" обвиняют минземледелия в том, что они за госсчет создали особо благоприятные условия частным коммерсантам - компаниям по деревообработке.

Сам же А. Краузе обещал сложившуюся ситуацию с пассажирскими перевозками обсудить на коалиционном совете в понедельник, 24-го ноября, в присутствии премьера. Видимо, политик был не в курсе, что Эвика Силиня находится с визитом в Ватикане и посему заседание коалиционного совета пока не планируется.

Впрочем, скорее всего, это заседание может пройти во вторник - перед заседанием правительства. Очевидно одно: премьеру и министру финансов, чтобы спасти правительство и обеспечить принятие бюджета, предстоит найти еще несколько миллионов евро на пассажирские перевозки. Один из вариантов, которые предлагают "зеленые крестьяне", - отобрать у проекта Rail Baltica. Но против этого, скорее всего, будут возражать "прогрессивные".

Война нервов в коалиции продолжается и вопрос в том, у кого нервы сдадут первыми. По слухам, премьер Эвика Силиня уже близка к тому, чтобы поставить вопрос ребром: партнеры еще готовы "держать" это правительство или "пора расходиться".