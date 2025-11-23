Тема, о которой обычно предпочитают говорить шёпотом, неожиданно прозвучала в прямом эфире Latvijas Radio 1. Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в программе «Krustpunktā» откровенно оценил то, что долгие годы было негласной частью офисной культуры госучреждений - употребление алкоголя на рабочем месте.

"Это уже история. Сегодня в государственных учреждениях никто специально не задерживается на работе, чтобы выпить», - заявил он.

Как это выглядело раньше

Кронбергс напомнил - когда-то в государственных структурах действительно существовала практика «остаться после рабочего дня», чтобы отпраздновать удачную сделку, обсудить дела или просто снять напряжение. Всё происходило тихо, в закрытых кабинетах, потому что «идти было особо некуда».

Та эпоха, по его словам, давно закончилась.

Сегодня картина другая

Глава Канцелярии подчёркивает: у людей сейчас есть возможность провести время после работы цивилизованно - вне учреждения.

Кафе, винные бары, небольшие бистро и терассы - выбор огромный, и нет нужды превращать рабочие помещения в импровизированные клубы.

«На каждом углу есть места, куда можно пойти. Зачем делать это тайно на рабочем месте?»

Кронбергс также уточнил, что алкометры в государственных учреждениях никто не устанавливает, потому что в этом просто нет необходимости - культура поведения изменилась.

Почему эта тема всплыла сейчас?

Обсуждение появилось на фоне нескольких недавних случаев в частном секторе, а также общественной дискуссии о том, насколько трезвость и этика поведения связаны с качеством госуправления. Видеообсуждения и запросы от журналистов вновь подняли вопрос о том, какова реальная практика в государственных учреждениях.

Кронбергс уверяет: сегодня госслужба стремится к прозрачности и современным стандартам поведения. И тайные бокалы в рабочих кабинетах - уже не часть этой культуры.